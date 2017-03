Yer Çekimine Baş Kaldıran Dekoratif Eşyalar

Havada süzülen farklı nesnelerden oluşan bir ürün gamı sunan Levitating X, Kickstarter üzerinde fonlanıyor.

Kickstarter havada süzülen tasarımları çok seviyor. Saksılar, hoparlörler, saatler ve daha nice süzülen şey kendine fon aradı Kickstarter sularında. Yine manyetik alanları kullanarak süzülme sağlayan benzer bir tasarım olan Levitating X de bugünlerde gözümüze çarpanlardan. Levitating X'in diğerlerinden farkı bir tek nesne olmaması, daha çok saksıdan tabağa, heykelden sergileme yastığına uzanan bir ürün gamı.

Diyor ki Levitating X, evindeki her şeyi uçur ve evini geleceğin evine çevir; bunu da insanları büyüleyecek süzülen eşyalarla yap. Örneğin, yemeğini süzülen tabakta sergile, masadakilerin aklı gitsin. Çiçeğini süzülen saksıda yetiştir, her açıdan güneş alsın. Vazon ya da heykelin süzülsün, mücevherlerini süzülen yastıklara yerleştir, her şey her şey süzülsün. Bunun için de farklı ürün seçenekleri sunuyorlar. Süzülen tabak, süzülen dekor (heykel, vazo, dekoratif eşya), süzülen yastık ve süzülen saksı var şimdilik. İleride ürün gamının zenginleştirilmesi ve çeşitlendirilmesi; internet sitesi üzerinden ve mağazalardan bu zengin ürün gamına kolaylıkla ulaşılabilmesi gibi planlar var.

Levitating X, iki parçadan oluşuyor. Bir süzülmeyi sağlayan taban, iki süzülecek eşya. Taban elektromanyetik bir alan yaratarak süzülmeyi sağlıyor. Kullanım da basit, tabanı yerleştiriyorsunuz, üzerine eşyayı hizalıyorsunuz. Sonrasında ise eşya yumuşak yumuşak süzülür ve kendi etrafında dönerken size seyretmesi kalıyor. Tüm Levitating X nesne ve tabanları birbirileriyle değişimli olarak kullanılabiliyor. Kablolu veya kablosuz taban seçenekleri bulunuyor.

Kullanılan malzemelerin hafif, ince, minimal ve kaliteli olması özen gösterilmiş. Dekoratif objelerin baskısında yüksek kaliteli reçine üzerine 3b baskı yapılmış. Ürünler su geçirmezlik özelliğine de sahip ve kırılmayı önleyecek korumalı ambalajlarda geliyor. Kickstarter'a özel fiyatı 150 dolardan başlıyor. Dilediğiniz ürünleri kombinlemek de mümkün. Kampanya başarıya ulaşırsa, toplanan fon ürün gamını zenginleştirmek, e-ticaret ayağını oluşturmak ve dağıtım ağını güçlendirmek için kullanılacak.

Görsel: Kickstarter