Yenilenen Google Earth ile Yuvamızı Keşfediyoruz

Google Earth, hikaye anlatımı ve keşif yönlerini öne çıkararak gezegenimizin ne kadar büyük olduğunu bize gösteriyor.

Gezegenimizin 3 boyutlu ve sanal bir kopyası olan Google Earth, bundan 16 yıl önce kurulmuş ve 2004 yılında Google tarafından satın alınmıştı. O günleri hatırlayanlar da, Dünya üzerinde dolaşmanın ve haritalamanın ne kadar büyük bir değişim olduğunu hissetmiştik. Çünkü koca Dünya'nın bir ekrana sığması ve etkileşimli olması oldukça şaşırtıcıydı o zamanlar.



Şu anda ise Google, Earth için yayınladığı güncellemeyle platform üzerindeki keşif ve bilgi-hikaye edinme araçlarını geliştirdi. İlk etapta Chrome ve Android versiyonlarını güncelleyen Google, sene içerisinde diğer platformlar üzerinde de Earth'ü güncelleyecek.

Bu güncellemeyle birlikte eklenen yeni Voyager alanıyla birlikte BBC, NASA gibi kurumların araştırmaları ve bulguları Dünya üzerindeki konumlarıyla görülebilecek ve hakkında bilgiye erişilebiliyor. Örneğin BBC Earth ile birlikte bir tura çıktığınız zaman Planet Earth'ün çekildiği noktaları ziyaret edebiliyor ve orada çekilen görüntüleri izleyebiliyorsunuz.

Ayrıca bu büyük markalar dışında hazırlanan listeler de bambaşka dünyalara kapı aralıyor. Kayıp medeniyetlere kuş bakışı, Zaha Hadid'in eserleri veya ünlü köprüler gibi listeler de yer alıyor. Öte yandan, Google'ın ikonik "Kendimi Şanslı Hissediyorum" butonu da Earth'e eklendi. Google editörlerinin listelediği 20.000 konumdan birisi kendinizi her şanslı hissettiğinizde karşınıza çıkıyor. Voyager bölümüne her hafta yeni içerikler eklenmesi planlanırken, yeni Google Earth ile adeta çayını kahveni alıp üzerinde saatler geçirebileceğin bir platforma dönüşmüş.

Görsel: Google Earth