Yeni Yılın En Büyük İkramiyesi: Paylaşılan Mutluluk

Geleneksel İspanya Noel Piyangosu; emekli öğretmen Carmina'nın ve onu sevenlerin sıcacık hikayesini kısa film gibi bir reklamla anlatırken, paylaşmanın önemini vurguluyor.

İspanya'nın Geleneksel Noel Piyangosunu özel kılan şey, bir numaranın birden fazla insan tarafından paylaşılabilmesi. Aile ya da şirket olarak bir numara almanız mümkün. Sizin numaranız kazanırsa o numarayı almış herkes kazanıyor. Bu da doğal olarak, alışık olduğumuz piyango sisteminde olmayan toplu bir umut, bir paylaşım coşkusu katıyor işe ve İspanyol piyangosu da tam olarak bu duyguyu öne çıkarıyor. Nitekim, 2016 piyangosunun ses getiren ve Cannes'da Cyber Grand Prix kazanan sevimli işi Justino gibi bu senenin filmi de yine Leo Burnett Madrid'den ve yine paylaşmaya odaklanıyor.

22 Aralık'ta yapılacak çekilişin tanıtım filminin adı "21 Aralık." İsminden de anlaşılacağı üzere çekilişten bir gün öncesini anlatıyor. Daha doğrusu emekli okul öğretmeni Carmina'nın henüz çekiliş gerçekleşmediği halde geçen senenin kazanan numarasını bu sene kazandı diye düşünerek kendisiyle beraber köydeki bir sürü eşinin dostunun da büyük ikramiyeyi kazandığını sanmasını ve bir köy dolu insanın Carmina'yı hayal kırıklığına uğratmamak için bu oyunu sürdürmesini anlatıyor. Carmina müjdeyi vermek için köyü dolaşıp kutlamaları başlattıkça coşku büyüyor. Aile, dostlar, arkadaşlar, komşular derken herkes işin içine giriyor ve Carmina'ya gerçeği söylemek yerine onun mutluluğunu paylaşıyorlar. Sonu ise oldukça duygusal bitiyor, sürprizi bozmayalım ama Carmina bizi şaşırtıyor diyelim.

Film oldukça uzun, yaklaşık 5 dakika. Senaryosu, oyunculuğu, ilerleyişi, karakter gelişimleriyle bir reklam değil; düpedüz bir kısa film aslında. İspanya'nın kendine has coşkusunu barındırdığı gibi aileye ve dostluğa dair sıcak hislerle dolu. Bu senenin benzer tattaki bir diğer filmi olan Allegro'daki gibi bu film de sevgi uğruna insanların neler yaptığını gösteriyor.

Filmin ilginç özelliği, kazanınca neler yapabilirsiniz'i değil; kazanan insanları değil; sadece o umudu ve o umudun paylaşıldıkça nasıl bir mutluluğa sebep olabildiğini göstermesi. Bu da aslında oldukça büyük bir ikramiye denebilir.



Künye

Reklamveren: SELAE

Müşteri: Eva Pavo, Federico Fernández

Ürün: Noel Piyangosu

Reklam Ajansı: Leo Burnett Madrid

CCO: Juan García-Escudero

Yönetici Yaratıcı Yönetmen: Jesús Lada

Yaratıcı Yönetmen: Ignacio Soria y Arturo Benlloch

Sanat Yönetmeni: Javier Lopez Canle

Müşteri Direktörü: Sara Iglesias

Müşteri İlişkileri: Sara Cubillo

Yapımcı: Nico Sánchez, Juanjo Ocio

Yapım Şirketi: RCR

Yönetmen: Santiago Zannou

Müzik: Fernando Velázquez



Görsel: YouTube