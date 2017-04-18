Yeni Nesil Girişimcilik Konferansı CrowdUp Etkinlik Özeti

15 Nisan'da İTÜ'de gerçekleşen etkinlikte Türkiye'deki girişimcilik ekosistemi değerlendirildi ve yeni girişimler kendini tanıttı.

Herkese açık ve ücretsiz, girişimcilik ekosistemini besleyen ve birlikte olmaya değer veren CrowdUp, geçtiğimiz yıl ilk etkinliğiyle doğmuştu. Bu yıl ise etkinlik geçtiğimiz yılın birikimiyle birlikte ikinci kez bu ekosistem içinde bir arada olmaya çağırdı. Sabah canlı müzik ve kampüs çimlerinde yoga ile başlayan gün, geçtiğimiz yıl finale kalan 10 girişimin ilk etkinlikten bu yana yaşadıklarını paylaştıkları Yolculuk isimli panelle devam etti. Ömer Erkmen ve 500 Startups İstanbul’dan Enis Hulli moderatörlüğünde işlenen paneller, zamanın bir girişim üzerindeki etkisini gösterdi.

Öğleden önceki gerçekleşen diğer oturumlarda ise Türkiye İş Bankası İnovasyon Takımı Müdür Yardımcısı Safiye Sütlüdere, bir finans şirketi olarak girişimcilik ekosistemine verdikleri desteği paylaştı.

Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da katılan 20 girişim, gün boyunca ziyaretçilerden jeton toplamaya çalıştı. CrowdUp, finale çıkacak girişimleri değerlendirirken ziyaretçilerin takdirine bırakıyor ve oyunlaştırmayla katılımcıların girişimlere oy vermesini istiyor. Ziyaretçiler gün içinde karşılaştığı girişimler arasında en beğendiklerine elindeki jetonlardan vererek oy vermiş oluyor. En iyi 10 girişim ise öğleden sonra katılımcılara sunum yapma şansı yakalıyor.

Bu yılın en çok oy alan finalistleri ise BlindID, Fithletic, Givin, Letz, Local Guddy, Looky, Minorpreneurs, Scode, Shippn ve Visar oldu.

Garaj'ın öncülüğünde ve gönüllülerin desteğiyle gerçekleştirilen CrowdUp, önümüzdeki yıl da girişimcilik ekosistemini iyileştirmek için ücretsiz ve herkese açık ilkesiyle organize edilecek.

Görsel: CrowdUp