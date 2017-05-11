Yemeği Tüm Gün Sıcak Tutan İncecik Sefer Tası

Kickstarter fonlanan Fittbo, her çantaya kolayca sığması ve dikey taşınabilmesiyle öne çıkan bir sefer tası.

Modern şehir yaşamı içinde en basit ve temel haliyle öğle yemekleri kimileri için büyük bir sorun haline gelebiliyor. Kişinin yaşam veya beslenme düzeni vegan, vejetaryen veya glutensiz gibi farklı disiplinleri içerebiliyor. Veyahut kişi "normal" bir beslenme diyeti olsa bile iş yerinin çevresindeki restoranlar ve lokantalar damak tadına hitap etmeyebiliyor. Beslenme çok kişisel olduğu için de bu ve benzeri birçok örnekle kişiler yanında yemek taşımayı seçiyor.

Yemek taşırken de saklama kabı gibi çözümler yerine ergonomik ve bu amaç için tasarlanmış sefer tasları taşımada mekandan tasarruf etmeyi sağlıyor. Ve yeni nesil sefer tasları da bu Ar-Ge sürecinde de artı özellikler ekleyerek farklılaşmaya çalışıyor. Daha önce yazdığımız Prepd minimalist tasarımıyla ve Heatsbox ise yemeği ısıtabilen mini fırın olmasıyla öne çıkıyordu. Bu yazının öznesi olan Fittbo ise farkını hemen her çantaya sığabilen, dikey taşınabilen tasarımıyla yaratıyor.

Kickstarter'da fonlanmakta olan Fittbo, üç ana bölümden oluşuyor; yemek, atıştırmalık ve servis. Yemek bölümünde ana yemek, salata ve yan yemek olarak 3 bölme bulunurken ikiye ayrılan atıştırmalık bölümü de midenin kazındığı anlarda yemeklerin olduğu tarafı açmadan kuruyemiş gibi aperatiflerle zaman kazanmaya yarıyor.

Mikrodalgada kullanılabilen Fittbo, Kickstarter'da 15 bin dolar olarak belirlediği hedefinin üzerine çıkarak şu anda 92 bin dolar fonlandı. Önünde 29 gün olan Fittbo bu süre içinde Kickstarter üzerinden satış yapmaya ve fonlanmaya devam edecek.

Görsel: Fittbo