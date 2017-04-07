Yazım Hatalarının Banksy'si

Senelerdir Bristol tabelalarındaki yazım hatalarını düzelten Grammar Vigilante, BBC'ye verdiği röportajla dünya çapında ilgi çekti.

İngiltere'nin Bristol şehrinin sakinleri 2003 yılından beri gizli bir kahramanla yaşıyor. Kamuoyunda "Grammar Vigilante" (Dil bilgisinin Gizli Koruyucusu?) adı verilen bu kahramanın derdi şehri ele geçirmek isteyen, kötü kalpli dil bilgisi hataları. Özellikle yanlış kullanılan kesme işaretlerine savaş açan kahraman; yıllardan beri yanlış kesme işaretlerini siliyor, doğrusunu ekliyor, çoğulları düzeltiyor. Ve şimdi bu kahraman yerel bir figür olmaktan çıkıp BBC Radio'nun programı sayesinde dünya çapında bir fenomene dönüşüyor.

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan BBC Radio Four belgeseli "The Apostrophiser" bu kimliği meçhul kahramanı ilk kez gün ışığına çıkarıyor. Kahramanımız, BBC muhabiri John Kay'e verdiği radyo röportajında mühendislik kökeninden geldiğini söylüyor. Kimliğinin bilinmek istememesinin sebebini de düzeltme yaptığı dükkan sahiplerinin kendisine kızmasının önüne geçmek olduğunu belirtiyor. Yaptığı işten ve bunu senelerce saklayabilmekten gurur duyan Grammar Vigilante, dil bilgisi hatalarına açtığı savaşın tek nedeninin hatalı kesme işaretlerinin kendisini delirtmesi olduğunu açıklıyor özetle.

Belgeselin de adı olan "apostrophizer" ulaşması zor yerlere ulaşmak için kullandığı uzun kanca/çubuğa verdiği isim. Bunun aracılığıyla yapışkanlı kesme işaretlerini veya eksik noktalamala işaretlerini ya da fazladan kullanılmış olanları kapatacak bantı tabelaya yapıştırıyor.

Gündüzleri mühendislik yapıp geceleri süper kahraman kimliğine bürünen Grammar Vigilante, yaptığının suç olduğunu düşünenlere bu şekilde yazım hataları yapmanın daha büyük suç olduğunu hatırlatıyor. Kaldı ki Grammar Vigilante zaten hiç kimsenin malına zarar vermiyor, kırma, dökme, karalama, boyama yok; tek yaptığı yapıştırmalar aracılığıyla hataları düzeltmek.



Yayınlandığı andan itibaren sosyal medyanın büyük ilgisini çeken belgesel/röportaj sayesinde Grammar Vigilante artık dünya çapında meşhur. Twitter üzerinde #gramamrvigilante etiketi kendisini şehirlerine hataları düzeltmeye çağıran insanlarla dolu.

When you go to your local garden centre and a bit of your souls shrivels and dies #grammarvigilante #badgrammar pic.twitter.com/zuo7JBk7j8 — Ruth Hayes (Meech) (@ruthiemeech) 6 April 2017

Bizim de, da, ki, mi sorunumuzun benzeri dünyada da farklı şekillerde yaşanıyor yani. Sanıyorum her şehre böyle bir "kahraman" gerekiyor çünkü evet, bazı insanlar için tabelalardaki bu yanlışlar gerçekten sinir bozucu. Yeri gelmişken biz de hatırlayalım mı? Dahi anlamındaki de ayrı yazılır, evet!

Görsel: BBC