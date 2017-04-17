Yazı Yazarken Nostalji Arayanlara Bluetooth'lu Daktilo Klavye

Retro klavyelerin popülerliği artarken Penna, bölgesel tuş takımı ve makro tuşuyla klasik daktiloyu günümüze taşıyor.

Retro kültürü var olabileceği her noktada kendini gösterip bizi zayıf noktamızdan yakalıyor. Kağıttan retro fotoğraf makinesi, Yeşilçam'ı gölge oyunuyla canlandıran tasarım projesi veya Black Mirror'a hazırlanan retro çizgi roman kapakları bir çırpıda akla gelenler. Konu klavye olunca ise iş biraz daha kıymete biniyor. Çünkü daktiloyla yazı yazmak kağıt kalem ikilisi kadar nostalji kokuyor ve içimizdeki o naif, geçmişe özlem duyan noktaya dokunuyor.

Bigumigu'da ilk olarak 2012'de iTypewriter ile teknolojik daktilo çalışmalarına yer vermiştik. O zamanlar ekrana daktilo ile vurulurken, geçtiğimiz bir yıl içinde Qwertywriter ve Lofree ile iki farklı Bluetooth'lu daktilo fikrine yer vermiştik. Bu yükselen trendin bir yeni artıçısı da Kickstarter'da fonlanmakta olan Penna oldu.

Başlangıç seviyesi olarak 99 dolardan başlayan Penna, iki farklı tuş seçeneğiyle farklı yazım tarzlarına sahip olanlara alternatif sunuyor. 5 farklı renk ile tasarlanan Penna tablet, bilgisayar veya telefon ayırmaksızın Windows, iOS ve Android cihazlara Bluetooth 4.2 ile bağlanıyor. Bekleme halinde 6 ay pil ömrü olan daktilo klavyeyi, benzerlerinden ayıran yegane özelliği ise makro tuşunun bulunması. Retro daktilolarda satır işlevi gören pnömatik koltuğu, Penna'da makro tuş olarak çalışıyor. Yani, çok tuşa basarak gerçekleştirdiğiniz ve tekrara dayanan bir işleminiz varsa bu işlemi bir kez yaptıktan sonra sadece makroya basarak da tüm kombinasyonu tuşlamış oluyorsunuz.

Penna, hayata geçmek için ihtiyaç duyduğu 50 bin dolar hedefin üzerine çıkarak an itibariyle 306.836 bin dolar topladı ve 18 gün boyunca daha fonlanmaya devam edecek.





Görsel: Kickstarter