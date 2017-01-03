Yaşlıların Daha Rahat Hareket Etmesini Sağlayan Güçlendirilmiş Kıyafetler

Superflex tarafından geliştirilen dış iskelet, askeri amaçlarla üretildikten sonra şimdi yaşlıların daha rahat ve kolay hareket etmesini sağlayacak şekilde geliştiriliyor.

Sürücüsüz araçlar, tasarım dinamikleri, şehir içi ulaşım gibi birçok eksenle mobilite kavramı gün geçtikçe hayatımızda daha fazla yer ediniyor. Yapılan araştırmaya göre 65 yaş üzerindeki her üç kişiden biri, şehir içinde 3 blokluk bir mesafeyi yürümekte zorluk yaşıyor. Superflex isimli bir şirket ise, yaşlıların karşı karşıya kaldığı hareket etme zorluğuna karşı çözüm üretmeye çalışıyor. Bu konuda çalışmak üzere 10 milyon dolar fon toplayan Superflex, her gün kolayca kullanılabilecek bir dış iskelet üzerinde çalışıyor. Fakat bu ürün teknolojik, robotik bir inovasyon olarak değil, giyim sektöründeki bir inovasyon olarak piyasaya çıkmayı hedefliyor.

Güçlendirilmiş kıyafetler olarak anılmayı hedefleyen Superflex, DARPA tarafından fonlanan ve bizlere Siri'yi kazandıran SRI International altında yer alıyor. Superflex'in 2018 ortasında piyasaya çıkarmayı planladığı bu ürün, güçlendirilmiş mekanik kaslarla birlikte yaşlıların daha kolay oturmasını, kalkmasını, yürümesini hedefliyor. Bunu gerçekleştirirken de erişilmez derecede pahalı bir ürün yaratmamak için de çabalıyorlar.

Dünya nüfusunun kademeli olarak yaşlandığını ve gelecekte bu tip ürünlere daha çok ihtiyaç duyacağımızı da göz önüne alırsak, DARPA çatısı altında askerlerin teçhizatlarını daha rahat taşıması için geliştirilen esnek kas teknolojisinin Superflex ile son kullanıcıyı hedeflemesi çok da şaşırtıcı değil. Genellikle kurumlar içinde kullanılan dış iskeletler, Superflex'in bu adımıyla birlikte daha geniş kitlelere yansıyabilir ve yaşlıların hayatı kolaylaşabilir.

Görsel: Superflex