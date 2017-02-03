Yaşı Ne Olursa Olsun Bu Kız Yapar!

Etiketlemeler ve yerleşmiş yargıları kırarak daha çok kadını spora teşvik etmeyi amaçlayan "This Girl Can" kampanyası şimdi de yaşça daha büyük kadınları kapsamına alıyor.

İngiltere'de insanların spor yapmasını artırmaya yönelik çalışmalar yapan Sport England'ın araştırmasına göre erkeklerin kadınlara göre çok daha yüksek oranda spor yaptığı ortaya çıkmış. Bunun sebebi de kadınların aktif yaşamak istememeleri değil; yargılamalar ve etiketlemelerden çekinmeleri. Çok yaşlıyım, çok şişmanım, güzel değilim, bu spor kadınlara göre değil gibi kendi kendilerine toplumun diyecekleri üzerinden koydukları engeller... Bunun üzerine kolları sıvayan Sport England ve ajansı FCB Inferno; "This Girl Can" (Bu kız yapar) isimli çok mecralı bir kampanyayla kadınları spora teşvik etmek için yola çıkmıştı. 14 - 40 yaş arası kadınları hedefleyen kampanyanın inanılmaz başarısı üzerine Sport England, geçtiğimiz hafta kampanyanın yeni ayağında yaşı daha büyük kadınları da kapsama alarak egzersiz yapmanın artık daha zorlayıcı hale geldiği bir yaş dilimindeki kadınlara da seslenmeye başladı.

İstatistiklere göre 45 - 54 yaş arası kadınların sadece yüzde 30'u spor yapıyor, 55 yaş üstü kadınlarda ise bu oran yüzde 22'ye düşüyor. Sport England'ın kampanyasının yeni ayağı da bu oranı yukarılara taşımayı hedefliyor. Daha önce pek çok reklam yarışmasında ödül alan ve genelgeçer yargıları kırarak kadınları spora teşvik etmeyi başaran "This girl can" kampanyasının devamı da aynı gazı sürdürüyor. Kampanyanın söylemleri yine aynı güçte. Daha önce kilonun, görünümün, terlemenin ve bunun gibi pek çok yargının hiçbir şey demek olmadığını vurgulayan çalışmalar bu sefer de yaşın anlamsızlığını dile getiriyor. Yaşı daha büyük kadınların ilham veren görüntü ve hikayeleri; kadınlara "Neden ben de yapmayayım?" dedirtmeyi amaçlıyor.

Açıkhava işleri yayına girmeye başlayan devam kampanyasının reklam filmi, daha önceki filmi de yöneten Kim Gehrig tarafından yönetiliyor ve Şubat ayında televizyonlarda yayına girecek.

Künye:

Reklamveren: Sport England

Reklam Ajansı: FCB İnferno

Genel Yaratıcı Yönetmen: Al Young

Halkla İlişkiler: Mischief

Görsel: Campaign

