Yaşam ve Ölümün Döngüsünde Bir Taksinin Arka Koltuğu

Yönetmen Süleyman Demirel'in son kısa filmi Asfalt, yaşamın geçiciliğini ve kırılganlığını etkili bir dille anlatıyor.

Süleyman Demirel'in yönetmenliğini, Recai Rize'nin de senaristliğini yaptığı kısa film Asfalt, Türkiye prömiyerini geçtiğimiz yıl düzenlenen 35. İstanbul Film Festivali'nde gerçekleştirmişti. O günden günümüze kadar Türkiye çapında festivalleri gezmeye ve ödül toplamaya devam eden Asfalt, 7 Temmuz'da dijital prömiyerini Short of the Week üzerinden gerçekleştirdi. Bu prömiyerle de kısa filmler için çok kıymetli bir kaynak olan Short of the Week'te yer alan ilk ve şu anlık tek Türkiye yapımı film oldu.

O günden bugüne kadar 25 festivalde gösterilen ve 10'dan fazla ödül alan Asfalt, Abraham ve Sarah'nın düşük şüphesiyle hastaneye gidişini işliyor. Doğacak çocuğun doğmadan ölmesi gibi yaşamla ölümün arasındaki koparılamayan bağı tek bir olayla işleyen kısa film madalyonun iki yüzünü de özenle işliyor. 12 dakikalık kısa filmin yarısı kişilerin ve ilişkinin hayat dolu anılarını taksinin dışına serpiştirirken dönüş yolu ise kayıpların kahrı diyebileceğim bir hüzünden geçiyor.

Künye:

Yönetmen, Yapımcı: Süleyman Demirel

Senarist: Recai Rize

Oyuncular: Güldestan Yüce, Ozan Dağara

Yardımcı Yönetmenler: Tansu Pınar, İlhan Yaman, Efe Özdemir

Görüntü Yönetmeni: Recai Rize

Danışman: Önder M. Özdem

Kurgu, Görsel Efektler: Süleyman Demirel, Recai Rize

Işık: Yavuz Yeşilyurt

Set Amiri: Cihat Köseoğlu

Ses Tasarım: Süleyman Demirel

Cast Direktörleri: Vahit Sarıtaş, Nesligül Satır

Görsel Efekt Danışmanı: Rafet Çevik

Grafik Tasarım: A. Deniz Özdinler

Görsel: Vimeo