Yaşam ve Ölümün Döngüsünde Bir Taksinin Arka Koltuğu
Yönetmen Süleyman Demirel'in son kısa filmi Asfalt, yaşamın geçiciliğini ve kırılganlığını etkili bir dille anlatıyor.
Süleyman Demirel'in yönetmenliğini, Recai Rize'nin de senaristliğini yaptığı kısa film Asfalt, Türkiye prömiyerini geçtiğimiz yıl düzenlenen 35. İstanbul Film Festivali'nde gerçekleştirmişti. O günden günümüze kadar Türkiye çapında festivalleri gezmeye ve ödül toplamaya devam eden Asfalt, 7 Temmuz'da dijital prömiyerini Short of the Week üzerinden gerçekleştirdi. Bu prömiyerle de kısa filmler için çok kıymetli bir kaynak olan Short of the Week'te yer alan ilk ve şu anlık tek Türkiye yapımı film oldu.
O günden bugüne kadar 25 festivalde gösterilen ve 10'dan fazla ödül alan Asfalt, Abraham ve Sarah'nın düşük şüphesiyle hastaneye gidişini işliyor. Doğacak çocuğun doğmadan ölmesi gibi yaşamla ölümün arasındaki koparılamayan bağı tek bir olayla işleyen kısa film madalyonun iki yüzünü de özenle işliyor. 12 dakikalık kısa filmin yarısı kişilerin ve ilişkinin hayat dolu anılarını taksinin dışına serpiştirirken dönüş yolu ise kayıpların kahrı diyebileceğim bir hüzünden geçiyor.
Künye:
Yönetmen, Yapımcı: Süleyman Demirel
Senarist: Recai Rize
Oyuncular: Güldestan Yüce, Ozan Dağara
Yardımcı Yönetmenler: Tansu Pınar, İlhan Yaman, Efe Özdemir
Görüntü Yönetmeni: Recai Rize
Danışman: Önder M. Özdem
Kurgu, Görsel Efektler: Süleyman Demirel, Recai Rize
Işık: Yavuz Yeşilyurt
Set Amiri: Cihat Köseoğlu
Ses Tasarım: Süleyman Demirel
Cast Direktörleri: Vahit Sarıtaş, Nesligül Satır
Görsel Efekt Danışmanı: Rafet Çevik
Grafik Tasarım: A. Deniz Özdinler
Görsel: Vimeo