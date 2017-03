Yaratıcılığın Geleceği Yapay Zekada [SXSW 2017]

Yaratıcılığın ipleri insanlardan alınıp yapay zekaya teslim edilmesiyle ortaya çıkan projeler geleceğe de ışık tutuyor.

Yapay zeka algoritmaları gelişip çeşitlendikçe kullanım alanları da çeşitleniyor. Sanat projelerinden reklam kampanyalarına kadar uzanan bir yelpazede üretilen projeler SXSW'te The Future of Creativity is Artificial isimli oturumda değerlendirildi. Reklam ajansı Team One'da görev alan Chris Graves ve Kristen Little ile Interactive Architecture Lab'den Ruairi Glynn'in katılımıyla gerçekleşti.

Ruairi Glynn, yapay zekanın öğrenme ve ilerleme süreci birleştirme, keşif ve dönüştürme olarak 3 farklı segmente ayırmasıyla birlikte yapay zekanın yakın geçmişte ortaya çıkardığı işleri paylaşılmaya başlandı.

Derin öğrenmeyi kullanarak taslak olarak verilen görseldeki çizim tekniğini farklı görsellere aktarmak -popüler ismiyle stil transferi- yapay zekanın birleştirmeyle ortaya çıkardığı işlere en basit ve anlaşılabilir örnek oluyor. Hatta Deepart.io adresi üzerinden dileyen herkes kendi eserini yapabiliyor.

Google Arts & Culture çatısı altında geliştirilen X Degrees of Separation, herkesin çevresindeki insanları kullanarak 6 basamakta dünyadaki herkese ulaşabileceğini iddia eden Six Degrees of Separation fikrinden yola çıkıyor. Görsel tanıma teknolojisini kullanan çalışma iki sanat eserini arasındaki akım geçişini 6 basamakta haritalıyor.

Ruairi Glynn'in geliştirdiği Performative Ecologies isimli çalışması ziyaretçilerin gözlemleri ve makineler tarafından gözlemlenmesi prensibine dayanıyor. Yaratılan algoritma ile önceden çalışmamış gerçek zamanlı ve ziyaretçilerin davranışlarına göre şekillenen bir yerleştirme doğuyor. Algoritmanın temel hedefi ise yarattığı koreografiyle ziyaretçilerin dikkatini çekmek.



Saatchi & Saatchi’s reklam ajansının yıllık olarak düzenlediği New Directors' Showcase'te yer alan bir film, baştan sonra tamamen yapay zekat arafından yaratılmıştı. Cannes Lions'taki oturumuna istinaden de özel olarak hazırlanan film yapay zekanın nasıl meziyetlere sahip olabileceğini de gösteriyor.



Bir algoritmaya film fragmanı izletme projesi de yapay zekanın çevresini nasıl gördüğünü açıklıyor. Støj tarafından hazırlanan çalışmada algoritma Wolf of Wall Street'i izliyor ve gördüklerini kelimelerle gerçek zamanlı ifade ediyor.

Interactive Architecture Lab çatısı altında doğan Sarotis, çevresini gerçek zamanlı algılayarak temas anında kabaran bir giyilebilir teknoloji ürünü. Projenin odağı kişisel alan korumak olarak konumlandırılıyor.

Silicon Valley'deki Thomas Middleditch'in başrolünde olmadığı film Sunspring'in senaryosu tamamen yapay zeka tarafından yazıldı. Bu üretim sürecinde de algoritma bilimkurgu alanındaki büyük yapımların tamamını okuyarak senaryoyu geliştirdi.



Görsel: YouTube