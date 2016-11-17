Yaratıcı Dergi Kapaklarına Adanmış Bir Blog
CoverJunkie adlı internet sitesi, dergi kapakları ve bunların tasarımcılarını paylaşıyor.
Eğer benim gibi bir dergi manyağıysanız CoverJunkie ile kesin tanışmanız gerekli! Birçok farklı derginin kapaklarını yayınlayan hesap, bununla birlikte işlerin künyesini de yayınlıyor. Böylece çok beğendiğiniz kapakların tasarımcılarını da radarınıza alma fırsatınız olmuş oluyor.
İnternet sitesinin ayrıca bir Instagram hesabı bulunuyor. 30 binden fazla takipçiye sahip olan bu hesap, şu ana kadar 3 binden fazla içerik eklemiş durumda. Aynı zamanda dileyen herkes, çalışmalarını veya beğendiği çalışmaları yayınlatma şansına sahip.
#ordinarymagazine ; my personal favorite cover out of 2016 :) Its a breath of fresh air in mag country. Every cover is about one particular, ordinary object (like here the sponge) and this object is actually for real attached to the cover. Concept @maxsiedentopf / Design @yukikappes
coverjunkie (@coverjunkie) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ()
New cover @c41magazine : a worldwide distributed mag of contemporary photography based in Milan, Italy. Coverartist @KensukeKoike from Japan Editor-in-Chief Matteo Todisco
coverjunkie (@coverjunkie) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ()
Artwork from ace @noma_bar on this new cover @theeconomist
coverjunkie (@coverjunkie) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ()
"The Lives They Lived" remembering #muhammadali #davidbowie #nataliecole #prince ... annual issue @nytmag #newyorktimesmagazine (Photo Gordon Parks Foundation) ---------------------------------------------- ----- ------ Design Director: @GailBichler / Director of Photography: @KathyRyan1 / Art Director: @mrwilley / Deputy Art Director: Jason Sfetko / Designers: Ben Grandgenett, Frank Augugliaro / Associate Photo Editors: @StaceylBaker , Amy Kellner, Christine Walsh, Natasha Lunn / Photo Assistant: Karen Hanley
coverjunkie (@coverjunkie) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ()
#AngryBirds meets #hitchcock ✊🏼 Newest @lunametropoli magazine, the weekly supplement of Spanish newspaper El Mundo. Designdirector @rodrigosansan
coverjunkie (@coverjunkie) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ()
10th issue @dustmagazine 👏🏼 via fab @sergekerbel
coverjunkie (@coverjunkie) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ()
Görsel: Coverjunkie
| TASARIM
Yorum yaz