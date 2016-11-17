Yaratıcı Dergi Kapaklarına Adanmış Bir Blog

CoverJunkie adlı internet sitesi, dergi kapakları ve bunların tasarımcılarını paylaşıyor.

Eğer benim gibi bir dergi manyağıysanız CoverJunkie ile kesin tanışmanız gerekli! Birçok farklı derginin kapaklarını yayınlayan hesap, bununla birlikte işlerin künyesini de yayınlıyor. Böylece çok beğendiğiniz kapakların tasarımcılarını da radarınıza alma fırsatınız olmuş oluyor.

İnternet sitesinin ayrıca bir Instagram hesabı bulunuyor. 30 binden fazla takipçiye sahip olan bu hesap, şu ana kadar 3 binden fazla içerik eklemiş durumda. Aynı zamanda dileyen herkes, çalışmalarını veya beğendiği çalışmaları yayınlatma şansına sahip.





New cover @c41magazine : a worldwide distributed mag of contemporary photography based in Milan, Italy. Coverartist @KensukeKoike from Japan Editor-in-Chief Matteo Todisco

coverjunkie (@coverjunkie) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ( 10 Oca 2017, 05:09 PST )





Artwork from ace @noma_bar on this new cover @theeconomist

coverjunkie (@coverjunkie) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ( 8 Oca 2017, 06:51 PST )









#AngryBirds meets #hitchcock ✊🏼 Newest @lunametropoli magazine, the weekly supplement of Spanish newspaper El Mundo. Designdirector @rodrigosansan

coverjunkie (@coverjunkie) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ( 14 Ara 2016, 04:04 PST )





10th issue @dustmagazine 👏🏼 via fab @sergekerbel

coverjunkie (@coverjunkie) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ( 17 Kas 2016, 06:24 PST )





Görsel: Coverjunkie