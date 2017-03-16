​Yapışkan LEGO Bantı

LEGO bloklarıyla uyumlu şerit halindeki yapışkan bant Nimuno Loops, Indiegogo’da fonlanıyor.

Nimuno Loops, LEGO çatısı altında üretilmiş bir bant değil. Ancak LEGO bloklarıyla uyumlu ve onları istediğiniz her yere sabitleyebilmenizi sağlıyor. İnsan ilk bakışta, “Ben bununla neler yaparım neler!” diye aklından bir sürü fikir geçirmeye başlıyor değil mi? Yetişkinlerin, çocukların elinden kapmak için adeta fırsat kollayacağı bir araç. Bu nedenden olsa gerek Indiegogo'da şimdiden hedeflediği fonun %10.851'ini toplamış.





Bu bant öncelikle yatay, dikey, kıvrımlı, köşeli istenilen her yüzeyi oyun alanı haline getiriyor. Sadece oyun oynamak ya da yaratıcılığı kullanmak için değil evde işlevsel pek çok eksikliği tamamlayabilecek bir araç da olarak kullanılabilir. Örneğin izlediğimde ilk aklıma gelen şey, masamın kenarına bu bant yardımıyla hafif şeyleri koyabileceğim küçük bir LEGO çekmece yapma fikri oldu.

LEGO bant diğer LEGO oyuncaklar için bir kaide görevi görebiliyor. Örneğin LEGO bir vinci ya da LEGO bir atı dikey bir yüzeyde sabitleyebilmek için altına LEGO bant döşemek yeterli. LEGO olmayan herhangi bir oyuncağın üzerine Nimuno Loops yapıştırılıp o oyuncağı LEGO’laştırmak da mümkün. Ya da tek başına dekoratif kaplama amacıyla kullanılabilir; ayakkabılar, telefon kılıfları, bisikletler bu bantla süslenebilir.

2 m - 100 m arasında farklı uzunluktaki versiyonları sunulan bant tıpkı bildiğimiz bantlar gibi makasla kesilebiliyor. Videoda görüldüğü kadarıyla banyo gibi suyla temas edeceği alanlarda da kullanılabiliyor. İlk aklıma gelen ne kadar ağırlık taşıyabildiği sorusu olsa da maalesef bu konuda bilgi verilmemiş. Bant LEGO’nun yanı sıra Mega Bloks, Kreo gibi diğer büyük blok oyuncak markalarıyla da uyumlu.





















Görsel: Nimuno