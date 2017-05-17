​Yapboz Gibi Birbirlerine Eklenebilen Drone'lar

Ahşap drone seti BEEBOT'un kullanıcıları, farklı BEEBOT'ları yapboz benzeri bir yaklaşımla birbirine ekleyebiliyor.

Birbirine eklenebilen ahşap ünitelerden oluşan yapboz benzeri drone seti BEEBOT, farklı BEEBOT’larla bir araya gelerek dev bir BEEBOT oluşturabiliyor. Eğitimi eğlence ile buluşturan, 8 yaş ve üzeri herkesin kullanabileceği şekilde tasarlanan drone seti Kickstarter'da fonlanıyor.



BEEBOT’un yaratıcısı Taylandlı tasarımcı Daruswat Ike Wattnarojjananikorn, Parsons Tasarım Okulu’nda tasarım ve teknoloji eğitimi almış. Öğrencilik yıllarında arkadaşları ile drone deneyleri yapıyorlarmış. Bu deneyler sırasında özellikle küçük drone’ları kullanıyorlarmış ve uçuşları parklarda gerçekleştiriyorlarmış. O dönemde parklardaki insanlar drone’ların en çok çocukların ilgisini çektiğine dair geri bildirimde bulunmuş. Ancak aynı zamanda anne babaların çoğu, çocuklarının drone’lar tarafından yaralanmasından korkuyormuş. Dolayısıyla çocuklarının drone’larla oynamasına izin vermiyorlarmış. Bu geribildirimlerin sonucunda Daruswat, çocukların ve herkesin güvenli bir şekilde kullanabileceği, uçan bir oyuncak drone tasarlamaya karar vermiş.

BEEBOT'un bir başka BEEBOT’a mıknatısla bağlanabilmesi ve birlikte tek bir dev BEEBOT oluşturulabilmesi en çok da sosyalleşme açısından önem taşıyor. Bu bağlantı özelliğinin, kullanıcıları birbirleriyle iletişim kurmaya motive edeceği düşünülmüş.

BEEBOT’ta drone pervaneleri, parmakların ya da vücudun herhangi bir bölümünün ulaşamayacağı şekilde kaplamanın altında gizlenmiş. Ancak bu sıradan bir koruyucu kaplama da değil, seti bir araya getirilecek bir bulmaca şekline sokuyor. Çocukların hem bulmacaları hem de uçan oyuncakları çok seviyor olması fikrinden yola çıkarak bu ikisini BEEBOT’da birleştirmişler.

Altıgen şekli çok etkili bir ağırlık taşıma özelliği olan arı kovanından esinlenerek modellenmiş. Bu modelleme birden fazla BEEBOT’un birbirine bağlanabilmesi açısından da önem taşıyor. BeeBot önceden yapılmış bir devre olduğundan lehimleme gerektirmiyor. Oyuncuların motorları ana parçaya takmasıyla devre tamamlanıyor.

BEEBOT, yalnızca bir oyuncak değil; çocuklara ilham veren, drone’lar hakkında bilgi aktaran bir oyuncak kiti. Çocuklara, bir görevi tamamlamak için odaklanmayı ve problem çözmeyi öğretiyor. Kendine güveni, yaratıcılığı ve tasarım konusunda farkındalığı teşvik ediyor. Çocukların el becerilerini de geliştiren etkileşimli bir set.

Görsel: Kickstarter