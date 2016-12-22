Yapay Zeka Ürünü Olması Şaşkınlık Yaratan Çalışmalar [Bigumigu'da 2016]

Bigumigu’da geçtiğimiz yılı özetliyoruz: yapay zekayı özne haline getiren akademik çalışmalar, reklam kampanyaları ve deneysel projeler.

Geçen bir yılda yazdığımız 2 bine yakın haberi inceledik ve ele aldığımız konular arasında bazılarının öne çıktığını gördük. 2016'nın Bigumigu'da öne çıkan konularını da tek tek derledik.

Yapay sinir ağları, derin öğrenme gibi mekanikler sayesinde algoritmalar geçtiğimiz bir yıl içinde büyük ilerleme katetti. Tüm bu kavramları kapsayan yapay zeka, ürün ve projelerde destekleyici unsur olmanın yanı sıra kimi zaman özne konumuna geçerek, adeta bir insanı aratmayan işlere imza attı.

Yapay Sinir Ağının Senaryosunu Yazdığı Kısa Filmi: Sunspring

yönetmen Oscar Sharp ve başroldeki Silicon Valley yıldızı Thomas Middleditch eşliğinde yapay sinirlere bilim kurgu senaryosu yazdırdı. Tüm bilim kurgu filmlerinin senaryosunu okuyan yapay sinirler ardından bu veri setini temel alarak Sunspring'in senaryosunu sıfırdan yazdı. Sonuç ise robot - insan ilişkisini sadece film karesinden çıkarıp dünyamızda da düşünmeye davet ediyor. Neticede yapay zekanın yazmış olduğu bir kısa film ile karşı karşıyayız.



"Yeni Rembrandt" Tablosu Sahteciliğin Çıtasını Yükseltiyor



“Yeni Rembrandt” (The Next Rembrandt) adını taşıyan tablo, Amsterdamlı reklam ajansı J. Walter Thompson tarafından ING Bank için tam 18 ayda “geliştirildi”. Ressamın benzersiz üslûbunu ve fırça darbelerini yeniden üretebilmek için, özel bir yazılım ve yüz tanıma algoritması aracılığıyla ressamın bilinen 346 resmi dijital olarak analiz edildi. Analiz verileri de üç boyutlu bir yazıcıyla tuvale aktarıldı. Microsoft, Delft Teknoloji Üniversitesi, Mauritshuis ve Rembrandt müzelerinin desteğiyle tamamlanan resim, 148 milyondan fazla pikselden oluşuyor.



Robot Yaratıcı Yönetmen İnsana Karşı: Hangi Reklam Filmi Daha İyi?

Nisan ayında McCann Japan yapay zekaya sahip bir robotu yaratıcı yönetmen olarak işe aldığını açıklamıştı. Duyuruyu 1 Nisan'a yaklaşırken yapmasıyla da bunun bir şaka olduğu fikri doğmuştu. Aradan geçen zamandan sonra McCann Japan, yapay zekalı yaratıcı yönetmeni AI-CD β ve McCann Japan'in yetkili yaratıcı yönetmeni ve yaratıcı departmanın grup başkanı olan Isamu Nakamura karşı karşıya geldi. Ortaya çıkan yarışmanın fikri ise çok basit, iki isim de kendi fikrini reklam filmine dönüştürüyor ve izleyicilerden hangisinin daha başarılı olduğunu dile getirmesi isteniyor.

Google, Yapay Zekayla Deney Yapmak İsteyenler için Oyun Alanı Yarattı



Google, teknolojinin gelişmesiyle birlikte ortaya çıkan yeni araçları eğlenceli deneylere meze etmeyi seviyor. AI Experiments isimli internet sitesi üzerindeki 8 deney bulunuyor. Fakat bu değer sabit bir sayı değil. Çünkü dileyen herkes çalışmalarını yükleyebiliyor. Yapay sinir ağları, özellikle DeepDream'in yaygınlaşması ve TensorFlow'un açık kaynakla yayınlanmasıyla birlikte akademik ve deneysel çalışmalarda büyük popülerlik kazandı. Görsel tanımlama, görsel üzerine hikaye yazma gibi çalışmalara rastladık. Google ise yapay sinirleri kullanarak Google Photos'u hayatımıza kattı, Google Translate'i kamera üzerinden gerçek zamanlı çeviri yapabilir kıldı.



Yapay Zeka Tarafından Bestelenen ve The Beatles'ı Anımsatan Şarkı



Sony Computer Science Research Laboratory'den (Sony CSL) bir grup bilim insanı, şimdiye kadar tamamı bir yapay zeka tarafından bestelenen müzik parçaları; progresif rock tarzındaki “Daddy’s Car” ve ballat tarzındaki “Mr. Shadow”u yarattı. “Daddy’s Car”, efsanevi müzik grubu The Beatles’ın kendine has tarzını hatırlatıyor. Parçayı Fransız besteci Benoît Carré aranje etti ve söz yazdı. Bu 2 şarkı, yapay zeka tarafından bestelenen şarkılardan oluşan ve 2017’de piyasaya çıkacak olan albümünde de yer alacak.



Beyzbol Alt Liglerini Associated Press'in Robot Yazarları Haberleştirecek

2015 yılının başından bu yana Associated Press (AP) yazar olarak gerçek insanlar kadar yapay zekayı da yazar olarak istihdam ediyor. Otonom yazar olarak anılabilecek bu robotlar hem daha hızlı üretimi hem de belirli kalıplar eşliğinde doğru aktarımı gerçekleştirebiliyorlar. AP, son gelişmeyle ile otonom yazılarının kategorileri arasına Amerika'daki alt kategorilere kayıtlı 13 lig ve 143 takımın müsabakalarını da ekledi. Böylelikle artık alt liglerdeki beyzbol müsabakalarının basına aktarımından robotlar sorumlu olacak.

Makine Öğrenmeyle Görseller Hakkında Hikayecilik Deneyi



Yapay zeka araştırmacısı samim, yeni yayınladığı araştırmasında tekrar eden yapan ağların (recurrent neural network, RNN) dinamiklerini kullanarak romantizm konulu romanları tarıyor ve cümle yapılarını ezberliyor. RNN durumu analiz ederek koşullara göre ya romanlardan bir pasaj kullanıyor veya pas geçiyor. Ardından Microsoft Common Objects in Context üzerinden analiz yaparak görsel ve metin üzerinde bağ kuruyor ve birleştiriyor. Bu eğitim tekrar ederken de sürekli olarak yeni görseller üzerinde çalışıyor.



Microsoft'tan İnsanların Irkçılığı Öğrettiği Yapay Zeka Tay'e Uslu İkiz: Zo



Geçtiğimiz Mart ayında Microsoft'un 18-24 yaş arası gençlerle sohbet etmek için tasarladığı, insanlardan öğrenerek onlara cevap veren yapay zeka Tay; 24 saat içinde ırkçı, cinsiyetçi ve nefret dolu söylemleri öğrenmiş, soykırımı destekleyen, Nazileri öven tweet'ler atmaya başlamıştı. Bunun üzerine Microsoft, Tay'in fişini çekmişti. Ve şimdi, Tay krizinden yaklaşık 9 ay sonra Microsoft, mesajlaşma uygulaması Kik üzerinden test edilebilen Zo isimli yeni bir sohbet botu ile karşımızda. Yeni botumuz Zo, Tay gibi heyecanlı bir ergen, onlar gibi konuşup onlar gibi tepkiler veriyor, yazıyor, emojiler kullanıyor. Ancak, Tay'da yaşanan sonuçların tekrar yaşanmaması için Zo daha dikkatli planlanmış.



Görsel: The Next Rembrandt

