Yanında Sigara İçilince Öksüren Reklam Panosu

İsveç eczane zinciri Apotek Hjärtat için hazırlanan reklam panosu, yanında biri sigara içtiğinde öksürmeye başlıyor.

İsveç eczane zinciri Apotek Hjärtat insanların daha sağlıklı bir yaşam sürmelerini kendine görev edinmiş. Bu nedenle de pek çok kararın alındığı yeni yıl döneminde, sigara içenlere "2017'de sigarayı bırakacağım!" dedirtecek bir işle ortaya çıkmış.

Başta Stockholm olmak üzere İsveç'in belli başlı şehirlerine yerleştirilen raket ve panolar için insanların çok sigara içtiği noktalar seçilmiş. Panonun içerisine duman algılayan sensörler yerleştirilmiş. Bu sayede panonun çevresinden sigara içen biri geçtiğinde panodaki adamın öksürmesi sağlanmış. Öksürükten sonra "Yeni yıl, yeni kararlar" yazısıyla birlikte nikotin sakızı reklamı beliriyor, bu da çalışmayı eczaneye bağlıyor. Öksürüğe tepkilerse çeşitli... Bazıları öksürüğe kendi sigaralarının yol açtığını anlamayıp sigaralarını içmeye devam ederken, bazıları gülmeye başlıyor.

Çalışmanın videosu eczanenin Facebook sayfasından Aralık ayı sonunda paylaşılmış ve o günden bugüne 376.000 kez izlenmiş. İnternet sayesinde kampanya; yerel bir eczanenin yerel bir panosu olarak kalmak yerine dünya çapında sigara hakkında bir tartışma başlatmayı başarmış

İsveç eczane zincirinin ilk yaratıcı pano çalışması bu değil, firma 2014 yılında da saç ürünlerini tanıtmak için metro treninin rüzgarı nedeniyle görüntüdeki kadının saçlarının uçuştuğu bir pano ile gündeme gelmişti. Ve bu kampanyadan yola çıkarak kansere karşı farkındalık kampanyası hazırlanmıştı.

Görsel: YouTube