Yanan Kibritle veya Çerçevelenmiş Resimle Etkileşim Kurulabilen Oyunlar

Analog ve dijital arasında köprü kuran video oyunları BloodBank ve DarkLight, fiziki ortamla etkileşimli hikaye anlatımının sınırlarını keşfe çıkıyor.

BloodBank ve Darklight, Cenevre Ünivesitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi’nde Medya Tasarım Bölümü yüksek lisans eğitimini sürdüren öğrenciler tarafından yaratılmış. Her iki oyun da fiziksel ortam aracılığıyla gerçekleştirilen hikaye anlatımının olanaklarını keşfetmeyi amaçlıyor. Oyunlar, kullanıcıları da çeşitli etkileşim biçimleriyle oyuna dahil ediyorlar.

BloodBank ve Darklight ekranlarla dolu bir dünyaya panzehir olduğu düşünülen 10 proje ile birlikte Milano Tasarım Haftası’nda sergilenmiş. Serginin açıklama metninde oyun, fiziksel dünyada bir bağ kurma biçimi olarak tanımlanıyor. Sosyal platformlar bizi çevreye bağlamış gibi gösterse de aslında fiziksel dünyanın sınırlarının dışına itiyorlar. Bu durumun tersine fiziki dünyadaki bir oyun insanı gizliden gizliye kendisinin ve başkalarının sınırlarını keşfetmeye davet ediyor. Tek etkileşim yolunun yanan bir kibrit olduğu BloodBank ve duvarda çerçevelenmiş şekilde duran resimler aracılığıyla sunulmuş macera hikayesi DarkLight, serginin en dikkat çekici işleri olarak değerlendiriliyor.

BloodBank’te oyun karakterini yalnızca yanan bir kibrit aracılığıyla yönlendirebiliyorsunuz. Karakter kibrit alevinin durumuna göre hareket ediyor. Eğer kibrit sönerse ekran da kararıyor ve oyunda büyük tehlikelerin baş göstermesiyle birlikte oyuncu da oyunu kaybediyor. Dolayısıyla kibrit sönmeden çıkış yolunu bulmanız gerekiyor. Oyunda, kızıl ötesi ışık sensörü için modifiye edilmiş Wiimote kontrol birimi ve Arduino kullanılmış.

DarkLight ise piksel sanatıyla yaratılmış bir macera oyunu. Resim çerçevesi görünümünde birkaç ekrandan oluşuyor. Merkezde duran tabloda oyuncular Lugh karakterinin tehlikeli canavarlarla dolu ormanı aşmasını ve büyükannesi Maralla’yı kötü kalpli Dracula89’dan kurtarmasını sağlamaya çalışıyorlar. Her bir ekran senkronize ancak yalnızca bir tanesi interaktif. Diğer ekranlarda oyunun hikayesi ve karakterler anlatıyor.

Görsel: Vimeo