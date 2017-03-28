Yalnızlığı Bitiren Evcil Yaratıklar

Görsel efekt sanatçısı Magali Barbe'nin yönettiği kısa film Strange Beasts; artırılmış gerçekliğin gidebileceği noktayı inceliyor.

Yönetmen ve görsel efekt sanatçısı Magali Barbe, ilk canlı çekim film denemesinde teknolojinin geleceğimizi nasıl şekillendirebileceğine ilişkin çarpıcı sorular soruyor. "Strange Beasts" (Garip Yaratıklar) adını taşıyan bilim-kurgu kısa film; artırılmış gerçekliğin insanlar üzerindeki olası etki ve sonuçları incelerken biraz da hüzünlü bir tablo çiziyor. Black Mirror'ı andıran bir dile sahip olan film yakın geleceğe ilişkin teknolojik öngörüleri kara mizaha yakın bir tarzla anlatıyor.

Mockumentary tarzında çekilmiş film; Strange Beasts adlı şirketin kurucusunun izleyicelere ürününü anlatmasıyla başlıyor. Tanıdık, reklam-vari bir ton... Strange Beasts, kendinize dilediğiniz şekilde bir ev hayvanı (yaratığı) yaratmanızı ve retinanıza yerleştirilmiş nanitler sayesinde onu kontrol edebilmenizi sağlayan bir artırılmış gerçeklik uygulaması. Yaratığınız tıpkı bir köpek gibi oyunlar oynuyor, sevgisini gösteriyor, başka yaratıklarla etkileşime geçebiliyor. Filmin ortalarında adamın kızıyla ve onun yaratığıyla da tanışıyoruz. Sonrasını siz izleyin, burada söylemeyelim...

Şimdilerde daha uzun (20 dakika) bir bilim-kurgu üzerinde çalışan Magali Barbe'nin CG altyapısı filmde oldukça belirgin. Yaratıkların şekillenmesi, etkileşimi gibi efektler; canlı çekimlerle kusursuz bir uyum içerisinde, bizi gerçekliklerine inandıracak kadar gerçek. Ancak filmin tek güçlü yanı bu değil; film senaryosu ve hikaye anlatımıyla da etkileyici. Verdiği mesajsa düşündürücü.

Filmin yayınladığı andan itibaren sosyal medyada büyük beğeni ve paylaşım alıp pek çok sitede "Editörün seçimi" "Haftanın kısası" gibi köşelerde yer edinmesi şaşırtıcı değil. Gerçi artırılmış gerçeklik ve bunun olası etkileri konusundaki ilk film "Strange Beasts" değil. Örneğin, geçtiğimiz yıldan hatırlayacağınız Hyper-Reality veya 2012 yapımı Sight da bu konuya eğilen önemli filmlerdendi. Görünenene bakılırsa, bu konu bilim-kurgu dünyasında daha uzunca bir süre etkisini koruyacak gibi...

Künye:

Yönetmen/Yazar/Yapım: Magali Barbé

Yapımcı: Red Knuckles, Peanut

Oyuncular: Timothy Renouf and Poppy Polivnick

Müzik ve Ses Tasarım: Pierre Vedovato

Görüntü Yönetmeni: Anthony Guiry

Yönetmen Yardımcısı: Amélie Guyot

2. Yönetmen Yardımcısı: Vincent Aupetit

Ses Kayıt: Michael Chubb

Makyaj ve Saç: Bridget Crotty ve Rachael Thomas

Runner: Tyrone Paul

Görsel Efekt Süpervizörü: Peregrine McCafferty

Yaratık Sanat: Dean Frater

Yaratık Tasarım: Jonathan Djob Nkondo

Rigger: Maickel Pasta

Canlandırma: Joffrey Zeitouni ve Philippe Moine

Rendering ve compositing: Mario Ucci ve Rick Thile; Red Knuckles

Tracking: PEANUT

Renk Sanatçısı: Lewis Crossfield, Electric Theatre Collective

İlave Yaratıklar: Andriy Hrmalyuk and Ramtin Ahmad



Görsel: Vimeo