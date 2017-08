Yakanızdaki Canlı Yayın Kamerası: Shonin Streamcam

Toplumsal olaylarda ve kanık gerektiren durumlarda yanınızda olmak için tasarlanan Shonin, manyetik veya klipsli yapısıyla kıyafet üzerinde duruyor.

Toplumsal olayların ve aşırı uç görüşlerin tırmanışta olduğu günümüz dünyasında başımıza gelenleri ispatlamak için sözlerimizden çok video kayıtlarının olması gerekiyor. Aksi halde iki tarafın da sözleri birbiriyle karşılaşıyor ve kimin daha doğru, daha ikna edici olduğuna göre belirleniyor hak, hukuk. Meerkat'in ve Periscope'un doğuşuyla hayatımıza giren mobil canlı yayıncılık bizlere her an her noktadan yayın yapabilmenin medyadaki gücünü göstermişti.

Toronto merkezli Shonin Streamcam de göğse takılan mini kameralar arasında canlı yayın özelliğiyle katılıyor. 120 derece geniş açıda 720p veya 1080p görüntü kaydedebilen Shonin, ihtiyaç anında tek tıkla çalıştırılıp delil toplamaya başlıyor. Şifrelenmiş yapısıyla içeriğini koruyan kamera aynı anda hem kendi bulutuna hem de Facebook Live'da yayın yapabiliyor.

Kickstarter'da fonlanmakta olan Shonin, hedefinin yaklaşık 3 katı fonlanarak gerçek bir ürüne dönüşmek için ihtiyaçlarını karşıladı. Wifi veya mobil veri kullanan Shonin bu yönüyle de çalışma prensibi olarak tabletleri andırıyor. Kıyafete ise manyetik bantla veya klipsle takılabiliyor. Böylece yakanızdan düşme ihtimali de kalmıyor. İlave batarya ve micro SD kart desteğiyle de 2,5 saate kadar kayıt alabiliyor. Suya ve toza dayanıklı tasarımıyla da her hava koşulunda kendi perspektifinizden dünyayı kaydetmenize imkan tanıyor. Shonin'i sahip olmak için Kickstarter üzerinden destekleyebilirsiniz.

Görsel: Kickstarter