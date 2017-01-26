Yağmur Suyu Biriktiren İçbükey Çatılar

İranlı mimarlık ofisi BMDesign Studios, kurak iklimlerde yağmur suyu biriktirme işlevi görecek çift katmanlı bir içbükey çatı tasarladı.

İranlı mimarlık ofisi BMDesign Studios, binaların tepesine yerleştirilecek kase şeklindeki haznelerin yağmur suyu biriktirmek amaçlı kullanılabileceğini ve böylece sıcak ve kuru iklimlerle mücadele edilebileceğini düşünüyor.

Tahran’da çalışmalarını yürüten BMDesign Studios, içbükey çatı projesini Kirman eyaletinde yapılacak bir okulun planlarını hazırladığı sırada önerdi. Okulun inşa edileceği Ciruft şehrinin kurak iklimini göz önüne alan mimarlar, binadaki su tüketimini dengelemek için çözüm arayışına girdi ve sonuçta bu proje ortaya çıktı.

Çift katmanlı olması planlanan ve üst katmanı dev kaseden oluşan çatılar sayesinde okulun yaklaşık 28 metreküp yağmur suyu biriktirebileceği tahmin ediliyor. En üstteki kase katman, çatı için gölge yaparken havanın serbestçe hareket etmesini sağlıyor ve çatıyı soğutuyor. Kasenin altındaki hafif dışbükey çatı ise güneş ışınlarını çekiyor. Mimarlara göre bunun gibi konkav bir çatı, buharlaşmadan önce yağmurun en küçük miktarlarını bile biriktirmeye ve idareli bir şekilde su kullanımına yardımcı olacak.

BMDesign Studios ekibine göre, tasarladıkları çatı dünyanın diğer kurak bölgelerinde de uygulanabilir ve sürdürülebilir su kaynakları yaratarak küresel ısınma ile mücadeleye katkıda bulunabilir.

Görsel: Dezeen