Workup Girişimcilik Programı Büyük Hayalleri Olanları Bekliyor [advertorial]

İş Bankası’nın ana destekçisi olduğu ve Kolektif House tarafından yürütülen girişimcilik programı Workup'ta yeni dönem başvurular başladı.

Erken dönem teknoloji girişimlerine kucak açan Workup, girişimcilere ihtiyaç duyduğu çalışma alanı ve fikirlerini geliştirme fırsatı sunuyor. Fikir aşamasındaki veya erken dönemdeki girişimler Workup çatısı altında hem fikirlerini yeşertme hem de daha fazla imkana sahip bir gelecek yaratma şansı yakalıyor.



Workup programının temel amacı erken dönem girişimlerin ölçeklenebilir ve sürdürülebilir bir geleceğe sahip olmasını sağlamak. Programa kabul edilen girişimlere süreç boyunca iş geliştirmeden yalın girişimcilik metotlarına, ekip kurma ve yönetmeden hukuk, finans ve pazarlama gibi farklı alanlarda eğitimler veriliyor. Workup girişimlerine aynı zamanda Kolektif House üyeliği ve Kolektif House çatısı altındaki her hizmet ile etkinlikten faydalanma fırsatı sunuluyor.



Workup girişimcilik programı yeni dönem girişimlerini bekliyor. Eğer bir teknoloji girişimi fikriniz veya erken dönem girişiminiz varsa Workup'a başvurmak için burayı ziyaret edebilirsiniz. Son başvuru tarihi ise 16 Temmuz!

Görsel: Workup