Westworld Treni, Mark Sagar'ın Soul Machines'i ile Gerçeğe Yaklaşıyor [SXSW 2017]

Doruk Yılmaz, SXSW 2017’de en keyif aldığı paneli, yapay zekanın geldiği son noktayı anlatıyor.

Westworld izleyip Dr. Robert Ford’a (Anthony Hopkins) hayranlık beslemeyen var mı? Ya da yoktan bilinç var etmek isteyen Arnold Weber’e? 2016’nın en iyi hikayelerinden biri Westworld’ün gerçekleşme anına her geçen gün daha da yaklaşıyoruz.

Giving a Face to AI oturumuyla SXSW 2017'de dinlediğim Dr. Mark Sagar’ı bir yere not edin. Yapay zeka mühendisi, bilgisayar bilimcisi Dr. Mark Sagar ve şirketi Soul Machines. CGI dünyasının en önemli isimlerinden. Avatar ve King Kong’da yarattığı animasyonlar sayesinde 2 akademi ödülünün sahibi. Yeni Zelanda’daki şirketinde insan-makine etkileşimi üzerine çalışıyor.

Yaşamın tüm deneyimlerini ve etkileşimlerini en yoğun, en fazla ve en detaylı ifade ettiğimiz yer yüzümüz. Makinaları akıllı hale getirdiğimiz, yapay zekayı sürekli geliştirdiğimiz dünyamızda insan yüzü bu etkiyi kat ve kat arttıracak yegane ara yüz. Bugün insanların robotlardan, yapay zeka sistemlerinden çekinmesinin arkasından en önemli sebep fiziksel görünümü. Robotlar da eğer insanlar gibi doğal ve normal görünen tepkiler verseydi, donuk ve boş bakışlar yerine birer ifade sahibi olsalardı, insanların korkacağı bir vücut olmaktan çıkıp birer akran gibi algılanmaya başlayabilirdi. İnsan gibi gibi insan gibi tepki verememesi, robotların "yabancı" algılanmasına sebep olduğu için korkuyu da besliyor.

Özetle dış görünüş her yerde olduğu gibi yapay dünyasında da ön plana çıkıyor. Dr Mark Sagar, Baby X avatarını yaratırken geniş bir bilgisayar alt yapısı ve yapay zeka bilgisinin yanında insan beyni ve fizyolojisi ile birleştiriyor. Beyin hesaplama yaparken duygularını, motivasyonunu, dikkat seviyesini, öğrenme becerisini, sosyal etkileşimini ve nöro-davranışsal modelleri kullanıyorsa Soul Machines’in Baby X Avatarı da buna en yakın olabilecek modelde çalışıyor.

Bu modeli de en doğru reaksiyonları verebilecek insan yüzü içinde binlerce mimik ve ifadenin olduğu bir ara yüze yansıtmaya çalışıyor. Dr. Sagar Baby X’in yüzünü yaratırken kendi kızı Francesca'dan esinlenmiş. Baby X insana benzer bir şekilde öğreniyor, kendini ifade ediyor ve karşılık verebiliyor. Ses tonunuzu, yüzünüzün ifadesine göre korkuyor veya gülümsüyor. Bir koyun resmi gösterip sorduğunuzda cevap verebiliyor. Karşısındaki insan ne gösterirse bunu öğrenip etkileşimde bulunabiliyor.

Baby X, kendi deneyimlerine sahip tamamen bağımsız bir karakter inşa etmeye çalışıyor. Bizler gibi öğrenip tepki verebilecek, akılcı, duygusal açıdan duyarlı avatarlara dönüşürken ömür boyu sürecek bir bilgisayar modeli oluşturuluyor. Yapay Zeka ile olan iki yönlü etkileşimin en gelişmiş versiyonlarından biri.

Benim için en ironik kısımlarından biri projenin bilgisayarlarla sorun yaşayabilecek engellilere yardımcı olmak için Avustralya Hükümeti ile ortaklaşa tasarlanıyor olması. Yakın gelecekte dünyanın birçok bölgesinden farklı Dr. Sagar’ları tanıyacak, Baby X projelerine tanık olacağız. Westworld trenine binip binemeyeceğimize ise biz karar vereceğiz.

Görsel: Soul Machines, HBO