Wes Anderson'ın Pencereleri

Clara Podlesnigg’in Fandor için hazırladığı Wes Anderson’s Windows isimli derleme, yönetmenin filmlerindeki pencere sahnelerini bir araya getiriyor.

Wes Anderson’ın 1994 yılında çektiği ilk uzun metrajlı filmi Bottle Rocket’ın açılış sahnesinde kamera dışarıda durmaktadır ve pencereye dönüktür. Luke Wilson pencereye yanaşır, pencereyi açar ve dışarı bakar. Günlük hayatımızın en basit ve yüzlerce kez tekrarlanan bu hareketiyle Anderson, kendine has sinemasını dünya ile tanıştırdı. O günden sonra Anderson’ın sinemanın bir ifade kanalı olarak sahip olduğu mekan, kostüm, müzik gibi bütün temsili ve dramatik öğeleri anlatıyı geliştirmek için büyük bir titizlikle kullandığına şahit olduk. Filmin renkleri, kullanılan objeler, karakterlerin kıyafetleri, kamera açıları hepsi Anderson filmi izlediğinizi belli eder. Bir müddet sonra daha görür görmez “Bu kesin Wes Anderson filmidir!” dedirtir.

Prada ve H&M gibi markalar onun bu renk ve kostüm konusundaki ustalığını gözden kaçırmadı. Ona duyulan hayranlık kimi zaman Wes Anderson taşıtları kimi zaman da Wes Anderson filmlerinin kağıt dioramaları gibi projelerde görünür oldu. Clara Podlesnigg’in Fandor için hazırladığı Wes Anderson’s Windows videosu da izleyenleri Anderson’ın filmlerindeki pencere sahneleri arasında bir yolculuğa çıkarıyor.

Görsel: Vimeo