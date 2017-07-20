Volvo XC60'ın Objektifinden Fotoğraf Sergisi

Volvo, güvenlik konusundaki hassasiyetini göstermek için Pulitzer ödüllü fotoğrafçı Barbara Davidson ve XC60'ın güvenlik kamerasıyla anlatıyor.

Otomobil üreticileri kendilerini belirli kavramlar üzerinden tanımlayarak kullanıcılarıyla bağ kuruyor. Volvo da bu noktada güven duygusuna hitap eden ve bunu yaptığı testlerle, sertifikalarla onaylayan bir marka. Volvo, yeni XC60 için geçtiğimiz ay Moments isimli bir film yayınlamış ve güvenlik kavramını küçük bir kızın gelecek hayalleri üzerinden işlemişti.

Moments filminin devamı niteliğindeki XC60 Fotoğraf Sergisi ise Volvo'nun Şehirde Güvenlik otomobil kamerasının dünyayı nasıl gördüğünü sanat severlere aktaran bir proje. Öyle ki, bu kamera makine öğrenme sayesinde çevresindeki kişileri gerçek zamanlı görebiliyor ve ani durumda aracın kontrolünü ele alıp durmayı sağlıyor.

Sergi için Volvo, Pulitzer ve Emmy ödüllü fotoğrafçı Barbara Davidson ile birlikte çalışıp otomobilin kamerasını ona emanet ediyor. Savaş alanlarında, doğal afet bölgelerinde, Los Angeles'taki çete savaşlarında çalışan Davidson, bu kez kamera olarak bambaşka bir aracı, XC60'ı kullanıyor. Volvo, bu kampanyasını tanıtırken de dünyanın bir otomobille çekilen ilk fotoğraf sergisi demekten çekinmiyor.

Görsel: Volvo