Volvo'dan İnsan Doğasına Dair Hikayeler

Volvo'nun "Human Made Stories" serisine yeni eklenen iki film insanın gücünü ilham verici bir üslupla anlatıyor.

Volvo, geçtiğimiz Eylül ayında İngiliz televizyon kanalı Sky Atlantic ile bir iş birliği yapmış ve 90 serisi otomobilleri tanıtmak için "Human Made Stories" isimli bir markalı içerik serisi başlatmıştı. Valenstein & Fatt (Eski adıyla Grey London) tarafından yaratılan seri; zorlukları aşan, yenilikçi ve farklı fikirlere açık insanları konu alıyordu. "Music of the Mind" ve "Nemo's Garden" isimli iki film de seriye geçtiğimiz günlerde eklenen 2 yeni film.

"Music of the Mind" Rosie Johnson isimli genç ve yetenekli bir kemancının hikayesi. Geçirdiği korkunç bir kazadan sonra aldığı beyin hasarıyla felç oluyor. Kaza öncesinde müzik alanında ümit vadeden bir geleceğe sahip genç kadın kazadan sonra keman çalma yetisini kaybediyor. Rosie'nin yakın arkadaşının ağzından dinlediğimiz hikaye, 29 yıl sonra bir bilişim profesörünün ona yardımcı olacak bir teknolojiyle gelmesiyle devam ediyor. Bu teknoloji, beyin hareketlerini algılayarak tekrar beste yapmasına olanak tanıyor. Bu sayede bestesi bir orkestra tarafından çalınıyor ve kadın, yeniden müzikle buluşuyor. Kadının sondaki mutluluğu görülmeye değer, bu noktada gözlerimiz de hafiften sulanıyor tabii.

İkinci film "Nemo's Garden" adını taşıyor. İtalyan bir babanın hikayesi bu. Sert iklim koşullarının tarla alanlarını bozması üzerine oğluyla beraber beklenmedik bir çiftçilik anlayışı kuran bir baba. Nemo'nun denizin altında yarattığı bahçesi ve bu bahçeden elde ettikleri fesleğen; tam anlamıyla bir azim ve mücadele öyküsü.

Pulse Films yönetmeni D.A.R.Y.L tarafından çekilen her iki film de daha önceki hikayelerde de olduğu üzere hiçbir şekilde reklam havası taşımıyor. Kısa röportajlar, sinematografik planlar, gittikçe yükselen bir tempo. Filmler, reklamdan çok, kısa film. Hatta marka neredeyse yok denecek kadar az yer almış. Volvo da zaten ürünlerini insanlara iteklemektense bir felsefeyi anlatabilmeyi amaçladıklarını söylüyor. O felsefe de dünyayı ileriye taşıyanının otomobiller değil; insanlar olduğu yönünde.

Tamamıyla bir marka tarafından yaratılmalarına rağmen incecik, kibar, zarif ve fısıldayarak konuşan markalı içerikler yani gördüklerimiz. Dizilere sponsor olup, ürün yerleştirmesi olarak konuyla alakasız diyaloglar yazdıranlara, sırıtan ürün planları yerleştirenlere örnek olması dileğiyle diyelim.

Başından itibaren tüm seriyi izlemek isterseniz buradan:



Künye:

Reklamveren: Volvo

Reklam Ajansı: Valenstein & Fatt

Yetkili Yaratıcı Yönetmen: Vicki Maguire, Caroline Pay

Yaratıcı Yönetmen: Andy Lockley

Stratejik Tasarım Yöneticisi: Wiktor Skoog

Genel Müdür: Crystyn Bevan

İş Yöneticisi: Tim Rogowski

Müşteri Direktörü: Alex Nixon

Müşteri Yöneticisi: Dominic Kolodziejski

Ajans Yapımcısı: Amy Cracknell, Marcus Ely

Yapım Asistanı: Georgia Tomi

Yapım Şirketi: PULSE

Yönetmen: D.A.R.Y.L (Edward Lovelace and James Hall)

Yönetici Yapımcı: Neil Andrews

Kurgu: Billy Mead, Amanda Jenkins @ Ten Three

Ek Kurgu: Matt Newman, Crispin Deverill, Luke Whiting @ Hogarth

Ses Tasarım: Zak Kurtha

Beste: Daniel Hart & Tom Player at Wake The Town

Post Prodüksiyon: GPS

Post Prodüksiyoncu: Annika Gustavsson

Online: Esta Burgland

MPC Post Prodüksiyon Yapımcısı: Amy Richardson

Renklendirme: Mattieu Toullet

Görsel: YouTube