Vestel, Ülkesi için Üreten Kadınların Gerçek Hikayelerini Anlatıyor

Concept'in hazırladığı yeni Vestel kampanyasında üreten ve çalışan 5 kadının hikayesini anlatıyor.

Vestel, iletişim kampanyalarında yerel ve milli değerleri sahiplenen bir dil kullanıyor. Manisa'daki Vestel City'den 154 ülkeye yapılan ihracatıyla Vestel'in göğsünü kabartan bir değer olarak öne çıkarılıyor. Vestel'in bugün yayına giren iki yeni reklam filmi de bu önermeleri sahiplenerek "kendisi, ülkesi ve geleceği için üreten kadınların" hikayesini işliyor.

Concept'in imzasını taşıyan kampanya toplamda 5 film olacak ve 5 farklı şehirdeki 5 kadının hikayesini anlatacak. İzmir'de çekilen ilk film gurbet hasretiyle Almanya'da büyüyen ve çalışmak için Türkiye'ye dönüp Vestel'de çalışmaya başlayan bir kadının hikayesini anlatıyor. İkinci film ise Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaşayan bir mağaza işletmecisinin hikayesini anlatıyor.

Künye:

Reklam Veren: Vestel

Reklam Veren Yetkilileri: Feza Turunçoğlu Erim, Gizem Birgül, Cemre Aytunç

Reklam Ajansı: Concept

Yaratıcı Direktör: Kerem Özkut

Yaratıcı Grup Başkanı: Ufuk Işık

Yaratıcı Ekip: Emre Reisoğlu, Bülent Ekel, Berkay Tutkun, Yasemin Deniz, Eda Alfasa, Poyraz Sayan, Oğuzhan Bahar

Grafik Ekibi: Alper Dabak, Ayşe Cıbaroğlu

Marka Direktörü: Berna Aşkın

Marka Ekibi: Gizem Piroğlu, Derya Ergün

Stratejik Planlama Direktörü: Pamir Gündüz

Stratejik Planlama: Emre Sezer

Ajans Prodüktörü: Mert Turan, Kasım Bektaş, Hilal Kınalıada

Prodüksiyon şirketi: Kozmik

Yönetmen: Dual (Boran Güney & Erhan Yürük)

Post-Prodüksiyon Şirketi: IPD

Müzik: Vestel Jingle

Medya ajansı: Mediacom

Kullanılan Mecralar: Televizyon, Radyo, Dijital, Basın, Açıkhava

Görsel: YouTube