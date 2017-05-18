Vestel, Ülkesi için Üreten Kadınların Gerçek Hikayelerini Anlatıyor
Concept'in hazırladığı yeni Vestel kampanyasında üreten ve çalışan 5 kadının hikayesini anlatıyor.
Vestel, iletişim kampanyalarında yerel ve milli değerleri sahiplenen bir dil kullanıyor. Manisa'daki Vestel City'den 154 ülkeye yapılan ihracatıyla Vestel'in göğsünü kabartan bir değer olarak öne çıkarılıyor. Vestel'in bugün yayına giren iki yeni reklam filmi de bu önermeleri sahiplenerek "kendisi, ülkesi ve geleceği için üreten kadınların" hikayesini işliyor.
Concept'in imzasını taşıyan kampanya toplamda 5 film olacak ve 5 farklı şehirdeki 5 kadının hikayesini anlatacak. İzmir'de çekilen ilk film gurbet hasretiyle Almanya'da büyüyen ve çalışmak için Türkiye'ye dönüp Vestel'de çalışmaya başlayan bir kadının hikayesini anlatıyor. İkinci film ise Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaşayan bir mağaza işletmecisinin hikayesini anlatıyor.
Künye:
Reklam Veren: Vestel
Reklam Veren Yetkilileri: Feza Turunçoğlu Erim, Gizem Birgül, Cemre Aytunç
Reklam Ajansı: Concept
Yaratıcı Direktör: Kerem Özkut
Yaratıcı Grup Başkanı: Ufuk Işık
Yaratıcı Ekip: Emre Reisoğlu, Bülent Ekel, Berkay Tutkun, Yasemin Deniz, Eda Alfasa, Poyraz Sayan, Oğuzhan Bahar
Grafik Ekibi: Alper Dabak, Ayşe Cıbaroğlu
Marka Direktörü: Berna Aşkın
Marka Ekibi: Gizem Piroğlu, Derya Ergün
Stratejik Planlama Direktörü: Pamir Gündüz
Stratejik Planlama: Emre Sezer
Ajans Prodüktörü: Mert Turan, Kasım Bektaş, Hilal Kınalıada
Prodüksiyon şirketi: Kozmik
Yönetmen: Dual (Boran Güney & Erhan Yürük)
Post-Prodüksiyon Şirketi: IPD
Müzik: Vestel Jingle
Medya ajansı: Mediacom
Kullanılan Mecralar: Televizyon, Radyo, Dijital, Basın, Açıkhava
Görsel: YouTube