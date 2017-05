Venedik Bienali'nde Otomatik Gölge Oyunu

57. Venedik Bienali'nde, Çin Pavyonu'nda sergilenen “Continuum – Removing the Mountains and Filling the Sea” adlı gölge oyunu geleneksel sanatları teknoloji aracılığıyla temsil ederek dikkat çekiyor.

Venedik Sanat Bienali bu yıl, 57. Uluslararası Sanat Sergisi “Viva Arte Viva” başlığıyla 13 Mayıs- 26 Kasım 2017 tarihleri arasında sanatseverleri ağırlamaya devam ediyor. Bienalin “Continuum — Generation by Generation” (süreklilik - nesil nesil) temalı Çin Pavyonu sergisi, sürekli/durmaksızın kavramı etrafında şekillendi. Bu kavram, tarihin ve kaderin değişimlerine adapte olarak hayatta kalmayı sağlayan üretken bir yaşam gücüne ve kesintisiz enerji iletimine işaret ediyor. Çin Pavyonu’nda sergilenen otomatik gölge oyunu da bu temaya sıkı sıkıya bağlı bir iş olarak dikkat çekiyor.

Wang Tianwen, Tang Nannan ve Yao Huifen tarafından hazırlanan “Continuum – Removing the Mountains and Filling the Sea” (süreklilik- dağları yerinden oynatıp denizi doldurmak) adlı gölge tiyatrosu, adeta Çin Pavyonu’nun en önemli işi haline gelmiş - ki Çin Pavyonu’nun temasıyla da yarı yarıya aynı adı taşıyor. Sanatçılar işin ortaya çıkarılmasında Çin Pavyonu’nun küratörü Qui Zhije ve sergiye katılan sanatçıyla daha iş birliği yapmış.

El sanatlarını ve teknolojiyi bir arada kullanan Çin Pavyonu sergisi, geleneksel gölge oyunlarını ekranlar aracılığıyla izleyiciye sunuyor. Kuklaları insanlar tarafından oynatılan gölge oyunu düzenekleriyle küçük bir sistem tarafından otomatik oynatılan düzenekler yan yana sergileniyor. Sanatçılar o sırada kuklaları oynatmıyorsa nöbeti otomatik düzenekler devralıyor.

Oyunların hikayeleri 3 klasik Çin fablından alınmış: The Foolish Old Man Removes the Mountains (dağları yerinden oynatan ahmak yaşlı adam), Jingwei Filling the Sea (Jingwei denizi dolduruyor) ve Fish Kun Morphs into Bird Peng (balık Kun kuş Peng’e dönüşür).

Çin Pavyonu küratörü Qui Zhije otomatik gölge tiyatrosun önemini şöyle ifade ediyor: “Wang Tianwen, Tang Nannan ve Yao Huifen, bu sergi aracılığıyla dağ ve okyanus temalarını, antik ve modern olanı su yüzüne çıkardı. Her ne kadar çok sayıda geleneksel Çin unsurları içerse de, bu kültürel öğelerle olan alışverişi internet çağının tipik bir örneğidir. Tıpkı internette olduğu gibi etkileşim; iki nokta arasında gerçekleşebilir, bir noktadan birçok noktaya, birçok noktadan yine birçok noktaya hareket edebilir. Bu etkileşim ve iş birliği ağında gelenek, hem çağdaş sanatçılar hem de halk sanatçıları eliyle yorumlanmıştır ve de kapsamı genişletilmiştir.”

Görsel: Vimeo