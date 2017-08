Vahşi Aslanlar Evlerinde Ne Yapar?

IKEA'nın yeni reklam filmi aslanları anlatan bir belgesel havasında aile yaşamına bakıyor.

Reklam ajansı Mother London, İngiltere ve İrlanda'da IKEA için yürüttüğü ve IKEA'nın aile yaşamına kattığı tatları vurgulayan "Wonderful Everyday" kampanyasına devam ediyor. Şimdi de bu kampanyanın bir ayağı olarak oturma odası ve salon temalı, "Relax Into Greatness" isimli bir seri ile geliyor. Bu serinin başlangıç videosu ise "Lion Man" yani Aslan Adam.

Lion Man, aslanlar hakkındaki bir gerçekle başlıyor: Aslanlar (kedigiller) günün 18 saatini dinlenerek geçirir. Bu gerçekten yola çıkan video bir belgesele benzeyen dış ses eşliğinde ilerliyor. Bir aslanı oturma odasında dinlenir, rahatlar ve uyuklarken görüyoruz. Koltuğa uzanmış, gazete okuyor, kahvesini yudumluyor. Günün 18 saati dinlenen bir aslan işte! Dış ses diyor ki, "Bu kadar uyuyorlar diye tembel zannetme, vakti gelince bedenleri tamamen şarj olduğunda harekete geçerler!" O sırada kapıda bir tıkırtı. Aslan için hareket zamanı geldi belli ki. Peki o hareket beklediğimiz hareket mi? Bu ayaklarını uzatıp kahve höpürdeten aslan bir antilopa mı saldıracak? Pek değil tabii.

Eğlenceli bir aile filmi, tatlı bir parodi. Reklamcılıkta vahşi hayat belgeseli göndermesi sık sık yapılsa da şeker bir film olmuş. Bir yandan da evlerimizin ve oturma odalarımızın dinlenip yeniden enerji topladığımız kişisel sığınağımız olduklarını da vurgulamış.

60 saniyelik filmin, 20 saniyelik kısa versiyonları da var. Basın, sinema, sosyal medya, mobil ve açık havada da yine aslan adamın başrolde olduğu çalışmalarla destekleniyor. Kampanyanın devamında aslan adamı başka maceralarda görür müyüz ya da yeni vahşi hayvanlar eklenir mi, göreceğiz.

Künye:

Reklamveren: IKEA

Reklam Ajansı: Mother London

Yönetmen: Us (Chris Barrett - Luke Tylor)

Yapım Şirketi: Academy Films

Yönetici Yapımcı: Lizie Gower

Yapımcı: Lucy Gossage

Görüntü Yönetmeni: Patrick Duroux

Kurgu: Stitch

Kurgucu: Bill Smedey @ Work Post

Post Prodüksiyon: MPC

Ses: 750mph

Müzik: By the Sleepy Lagoon

Yazar: Eric Coates

Görsel: YouTube