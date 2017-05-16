Uzun Sürüşlerde Bel ve Sırt Ağrıtmayan Ekonomik Yatay Bisiklet

Yatay bisiklet üreticisi Cruzbike, yeni modeli T50 ile hem konforlu hem ekonomik bir alternatif sunuyor.

Tutkunları için bisikletin keyfi apayrı; dışarıda olmak, özgürlük, egzersiz yapmak... Tüm bunlar vazgeçilmez şeyler. Ancak, özellikle yaş ilerledikçe bisiklete binmek çeşitli sıkıntılar ve ağrıları da beraberinde getirebiliyor. Sırt yaslamalı recumbent (Türkçe'de tam bir karşılığı yok, yatay denebiliyor) bisikletler ise bu ağrıları azaltan, çok daha konforlu birer alternatif. Bu konuda uzman bir üretici olan Cruzbike, Kickstarter'da fon topladığı yeni T50 modeliyle ekonomik ve keyifli bir yatay bisikleti piyasaya sunmaya hazırlanıyor.

Dik oturmayı gerektiren geleneksel bisikletler; uzun kullanımda bel, sırt, bilek ve kasık gibi bölgelerde ağrıya neden olabiliyor. Cruzbike da bu sıkıntılardan dolayı doğmuş bir şirket. Yaratıcısı yaşla birlikte bisiklet tutkusunu eskisi gibi yaşayamadığını fark edince daha rahat bir alternatif arayışına girmiş ve öne doğru eğilmeyi gerektirmeden, arkanıza rahatça yaslanarak kullanabildiğiniz "recumbent" bisikletlere yönelmiş, bu alanda da uzmanlaşmış. Firmanın en yeni modeli ise tamamen kişiselleştirilebilen T50.

Önden çekişli bir bisiklet olan T50 bütün sürücülerin birbirinden farklı olduğundan hareketle ortaya çıkmış. Bisikletin hemen hemen her bölümü kişiye göre ayarlanabiliyor. Gidon yüksekliği, ön tüp genişliği, koltuk arka açısı... Hepsi kullanıcıya ekstra konfor sağlamak için özelleştirilebiliyor. Sağlam alüminyum gövde ise neredeyse 115 kilograma kadar taşıyabiliyor.

T50'nin bir diğer önemli özelliği ise fiyatı. Normalde Cruzbike oldukça butik bir marka olduğundan, küçük hacimde üretim gerçekleştiriyor. Bu da maliyeti artırıyor ve binlerle anılan fiyatlara çıkıyor. Amazon üzerindeki fiyatlara bakınca da bu ürünün piyasasının oldukça yüksek olduğu görülüyor. Ancak, Kickstarter kampanyası seri üretimi hedefliyor. Bu sayede fiyatın çok daha erişilebilir olması sağlanacak. İlk 135 bisikletin Temmuz ayında sahiplerine ulaştırılması planlanıyor. Sonraki 500 bisikletin teslimatı ise Aralık ayında gerçekleşecek. Kampanyanın bitimine bir hafta kala, hedef fon geçilmiş bile.

Görsel: Kickstarter