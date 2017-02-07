Üzerinizde Taşıdığınız Özel Güvenlik

Anahtarlık büyüklüğündeki Ripple; acil durumlarda akıllı telefonunuza yüklü uygulamasına bağlanarak size özel güvenlik ekibinizi harekete geçiriyor.

Kendimiz ve sevdiklerimiz için güvenlik önemli bir konu... Özellikle güvenliğin giderek düştüğü büyük şehir hayatı içerisinde kendimizi bir nebze de olsa daha rahat hissettirecek bir şeye ihtiyaç duyuyoruz. Ripple, tam da bu ihtiyaç için üretilmiş bir cihaz. Üzerinizde kolaylıkla taşıyabildiğiniz Ripple, herhangi bir acil durumda yardımınıza koşuyor. Karanlık bir sokakta önünüzü kesen karanlık insanlar ya da evde yalnızken gelen bir astım krizi... Ripple tüm bu durumlara yönelik destek sağlayan bir güvenlik birimi.

Kickstarter üzerinden fon aramaya başlayan Ripple; küçücük bir cihaz. Neredeyse bir kolye ucu kadar. Bu sayede her gittiğiniz yere kolaylıkla taşınabiliyor. İster çantanızın kenarına asıyorsunuz, isterseniz bileziğinize takıyorsunuz, isterseniz kıyafetinize iliştiriyorsunuz. Amacı acil durum ya da tehlikeli olabilecek durumlarda etrafa hissettirmeden yardım istemenizi sağlamak. Bunu da Bluetooth üzerinden akıllı telefonunuzdaki Ripple uygulamasına bağlanarak yapıyor. Güvenlik desteği içinse dünyanın dört yanında sağlığa yönelik güvenlik hizmetleri sunan Tunstall ile yapılan işbirliği yapılmış. Bu sayede günün 24 saati, uzman bir güvenlik ekibi destek sunabiliyor.

Ripple'ı kullanmak için önce Android veya iOS üzerinden uygulamasını indiriyorsunuz. Size özel güvenlik ekibinizle paylaşmak için gerekli bilgileri giriyorsunuz. Bu bilgiler; fotoğrafınız, fiziksel tanımınız, alerjileriniz, hastalıklarınız, ilaçlarınız gibi acil durum anında takıma fayda sağlayabilecek herhangi bir bilgi olabiliyor.

Ripple'a bir kere tıkladığınızda takım üyelerinizin akıllı telefonlarına uyarı gidiyor ve daha önceden girmiş olduğunuz hayati bilgiler onlara ulaşıyor. Hemen sonrasında takımınızdan bir çağrı alıyorsunuz. Bu acil durum illa ki o an gerçekleşiyor olmak zorunda da değil; potansiyel olarak tehlikeli olabilecek durumlarda dahi destek alabiliyorsunuz. Örneğin, karanlık bir sokakta yalnız yürüyorsunuz ve güvende hissetmiyorsunuz, bir buluşmada işler tuhaf gidiyor ve siz kaçmak istiyorsunuz, otomobiliniz iyi aydınlatılmamış bir otoparkta sizi bekliyor... Bunun gibi tehlikeli ya da tehlikeli olabilecek her durumda bir tıkla Ripple ekibine ulaşıyorsunuz. Ekip, konuşma boyunca sizinle kalıyor ve güvenliğinizden emin oluyor. Bir şeyler ters giderse bulunduğunuz konuma anında polis yönlendiriliyor.

Ripple'a üç tık ise acil durum anlamına geliyor. Bu özellik; özellikle tehlike içerisinde olup konuşabilecek durumda olmadığınız anlarda kullanılıyor. Bu durumda otomatik olarak yapılacak şeyi siz önden belirliyorsunuz. Takımınıza 3 tıkla uyarı gittiğinde polis yollanması, ambulans gönderilmesi ya da telefonunuzun aranması gibi seçenekleriniz var. Seçtiğiniz komuta göre takım harekete geçiyor.

Ripple, suya dayanıklı ve sadece 2 gram ağırlığında. Uygulama üzerinden izleyebildiğiniz pili 6 ay dayanabiliyor, pil kullanım ömrünü tamamlandığında yenisi ücretsiz olarak gönderiliyor. Ripple rahatlıkla üzerinizden taşınan, her kıyafete uyum sağlayan bir cihaz ama dileyenler için dünyaca ünlü takı tasarımcısı Louis Tamis & Sons ile yapılan işbirliği sayesinde özel üretilmiş, üzeri işlemeli gümüş madalyonuyla tam bir takı görünümüne bürünebiliyor.

Ripple, Kickstarter üzerinde destek bekliyor. Bu sayede maliyetlerin düşürülmesini hedefliyorlar. Tabii Ripple'ı kullanmak için cihazı almak yeterli değil; güvenlik hizmetini de ayrıca satın almanız gerekiyor. Şu an için 1 Ripple ve 1 ay hizmet 19 dolardan başlıyor; sonrasında hizmet bedeli aylık 10 dolarla devam ediyor. Şimdilik hizmet bölgesi sadece ABD ile sınırlı.



Görsel: Kickstarter