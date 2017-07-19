​Uzayı İçlerine Sığdıran Büyüleyici Cam Küreler

Satoshi Tomizu, gerçekçi güneş sistemi ve galaksi görünümleriyle süslenmiş cam küreler yaratıyor.

Cam sanatçısı Satoshi Tomizu, galaksileri ve güneş sistemini içeren küçük cam küreler yaratıyor. Kürelerin içinde; opaller, gerçek altın pırıltıları ve renkli cam izleri Samanyolu'ndaki döngüler gibi sarmal bir biçimde uzanıyor. Sanatçı, uzay görünümlerinin yanı sıra zaman zaman çiçek formlarını veya deniz canlılarını içeren cam küreler de yaratıyor.



Makro çekimlerle fotoğraflanan cam kürelerin hepsi oldukça küçük boyutlu. Dikkatli baktığınızda hepsinin kenarında camdan halka bir çıkıntı bulunduğunu görebilirsiniz. Böylece her parça kolaylıkla kolyeye dönüştürülebiliyor.

Tomizu’nun cam çalışmaları, yakın zamanda Atelier Nova Design Award’ı kazanmış. Bu ödülün yanı sıra Tomizu'nun sanatı, Handmade in Japan Festival’da izleyicisiyle buluşmuş. Sanatçının güncel çalışmalarını Instagram ve Facebook hesabı aracılığıyla takip edebilirsiniz.

Görsel: Satoshi Tomizu