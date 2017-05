Uzaya Doğru Sihirli Bir Atlayış

Mobil operatörü giffgaff; yeni reklam filminde uzaya doğru atlayan bir yüzücü üzerinden şiirsel bir görsellik yaratıyor.

İngiliz mobil operatörü giffgaff, uzunca bir zamandır görmediğimiz güzellikte bir reklam ile karşımızda. Bütünleşik bir reklam kampanyasının bir ayağı olan "The Big Swim" adlı film; büyülü bir uzay yolculuğu eşliğinde operatörün taahhütsüz sözleşme anlayışını anlatıyor. Kolaylıkla sıkıcı olabilecek bir konu ancak bu kadar güzel anlatılabilirdi sanırım. Filmin müziği, görselliği, renkleri ve her şeyi nefis.

Who Wot Why tarafından hazırlanan filmin, sarı mayolu, boneli ve gözlüklü bir kadının tramplene çıkmasıyla başlıyor. Kadın aşağı bakıyor ve atlayışına başlıyor. Ancak, suya atlamak yerine gökyüzüne yükseliyor, yükseliyor ve yükseliyor. Kadının büyük dalışı uzayda bir uçuşa dönüşüyor ve kadın ardında yıldız tozundan sihirli bir iz bırakarak uzayın karanlığında yüzüyor. Gezegenler görüyor, bir astronotla selamlaşıyor, Mars'ı geçiyor. Ve Dünya'ya geri dönmeye karar veriyor ve iniş başlıyor. Kahramanımız nihayet başlangıçtaki havuza yaklaşıyor ve suya düşüyor.

Film boyunca neye nasıl bağlayacak, bu neyin reklamı diye izliyoruz aslında... Sonunda ise kadının sulara atlamasıyla mesaj veriliyor: "Bizde sözleşme yok, istediğin gibi çıkıp istediğin gibi dönmekte özgürsün." Şahane bir bağlama bana göre, evet dolaylı ve metaforlu ve belki de şiirsel ama gerçekten çok hoş.

Film, Technicolor filmlerin nostaljik havasını taşıyor. Kostümler ve mekanların yanı sıra renklendirme de bakar bakmaz eskiyi anımsatıyor. Ancak, filmin retro görüntüsü sizi yanıltmasın, kullanılan görsel efektler gayet de son teknoloji. Zaten filmin geçmişle günümüzü buluşturan yaklaşımı gayet bilinçli bir seçim. Hem teatral, hem büyülü bir hava yaratıyor; eskinin görsel diliyle uzayda geçen bol görsel efektli görüntülerin birleşimi. Filmin şahane görselliğine eşlik eden nefis şarkıysa The Walker Brothers yorumuyla "Stay with Me (Baby)."



Filme ilişkin yönetmen Sean Thompson'un yorumu ise filmin adeta Esther Williams ile Stanley Kubrick'in aşkının cüretkar meyvesi olduğu yönünde. Haksız mı? Değil.

Çok şık bir film, gerçekten. Bayıldım. Film dijital ve geleneksel mecralarda desteklenirken film için bir de Snapchat filtresi yapılmış bu arada, o da hoş bir fikir.

Künye:

Reklamveren: giffgaff

Reklam Ajansı: Who Wot Why

Yapımcı: Tracy Stokes

Yönetici Yaratıcı Yönetmen: Ben Walker

Yaratıcı Yönetmen: Matt Gooden, Sean Thompson

Yapım Şirketi: Dark Energy

Yönetmen: Sean Thompson

Yönetici Yapımcı: Matt Brown

Yapımcı: Dominic Wilcox

Görüntü Yönetmeni: Tim Maurice-Jones

Kurgu: Marshall Street Editors

Kurgucu: John Mayes

Kurgu Yardımcısı: Oliver Morgan

Görsel Efekt: The Mill

Yönetici Yapımcı: Reece Ewing

Yapım Koordinatörü: Jomana Ayoub

Çekim Süpervizörü: Naomi Anderlini

2D Lead: Grant Connor

3D Lead: Nico Domerego

2D Sanat: Jorg Schulz-Gerchow, Rebecca Clay, Sal Wilson

3D Sanat: Jon Wood, Joshua Barlow, Audun Ase, Vaclav Cizkovsky, Ashley Reemul, Lucie Martinetto, Finlay Crowther, James Hansell, Sergio Xisto

Matte Boyama: Jiyoung Lee, Henrik Holmberg

Görsel: YouTube