Uzaktan Yazabildiğiniz Beyaz Tahta

Joto, özel uygulaması aracılığıyla gönderdiğiniz not, çizim ya da listeyi özel kalemi aracılığıyla duvarınızdaki beyaz tahta üzerinde yeniden yaratan bir ürün.

Basit bir beyaz tahta görünümündeki Joto, aslında hayat kolaylaştıracak bir fikir... Akıllı telefonunuza bağlanarak oradan gönderdiğiniz her şeyi yansıtabiliyor. Bu da not bırakmak için, yapılacaklar listenizi oluşturmak, hoşunuza giden sanatçıların çizimlerini duvarlarınıza asmak gibi pek çok faydayı beraberinde getiriyor. Şu an için Kickstarter üzerinde fonlanan Joto, teknolojiyi günlük hayata entegre eden, işlevsel ve dekoratif bir ürün.

Joto, herhangi bir beyaz tahta gibi duvarınıza asılıyor. Ama Joto sıradan bir beyaz tahta olmadığı gibi, telefonunuzu yansıtan bir ekran da değil. Bir tahta, bir özel kalem ve bir özel silgiden oluşan Joto; özel kalemi ile sizin uygulama aracılığıyla gönderdiğiniz metin ya da çizimi o anda yeniden yaratıyor. Yani, evinizdesiniz, eşiniz size sevgi dolu bir not göndermek istedi diyelim... Joto önceden yazılı olanı silgisiyle siliyor, sonra kalemi kıpırdanmaya başlıyor ve notu orada gerçek mürekkeple yeniden yazıveriyor. Sihir değil; teknoloji işte!

Joto'nun bilgisayar veya mobil cihazlar üzerinde çalışan özel uygulaması ile kendiniz çiziktirebiliyor ("jot"layabiliyor), başkalarının yaptıklarını görebiliyor, kendinizinkini paylaşabiliyorsunuz. Böylece bir Joto topluluğu oluşmuş oluyor. Dilerseniz topluluk içindeki yetenekli çizerlerin elinden çıkma çizimleri Joto aracılığıyla duvarlarınızda sergileyebiliyorsunuz.

Joto'nun uygulaması pek çok uygulamayla uyumlu çalıştığından Twitter, Spotify, Slack veya başka verimlilik uygulamaları aracılığıyla hazırlanmış tweetler, sözler, yapılacak listeleri, notlar, bulmacalar, menüler ve daha pek çok şeyi tahta üzerinde yaratabiliyor. Joto'nun açık API'si bu uygulamaların günden güne artmasına olanak veriyor. Yapılabilecekler neredeyse sınırsız...

Tüm bunlar gerçekten de hayat kolaylaştırıcı faydalar... Örneğin, bir kafe için günlük değişen menü, Joto aracılığıyla kolaylıkla halledilebiliyor. Ya da bir ailenin alışveriş listesi, kazayla silinme tehlikesi olmadan, güncellendikçe değişerek orada yer alabiliyor. Yetmedi mi? Jottan Jota mesajlaşma sayesinde dünyanın herhangi bir yerindeki arkadaşınızla, eşiniz dostunuzla görünmez bir el tarafından yazılıyormuş gibi duran Joto'nuz üzerinden haberleşebiliyorsunuz.







Joto'nun lansmanı için Kickstarter'a özel bir de kutlama var. Kickstarter üzerinde destek verdiğinizde "365 gün sanat" çerçevesinde dünyaca ünlü 365 sanatçıdan 365 özel çizime sahip oluyorsunuz. Bu da duvarınıza her gün başka bir illüstrasyon asabileceğiniz anlamına geliyor.



Çok nefis proje bu Joto, ben ikna oldum şahsen.





Görsel: Kickstarter - Joto