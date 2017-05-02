Uykunun Gizemini Anlatan Portreler

Maryam Ashkanian, "Sleep Series" adlı projesinde, yastıklar üzerinde dikişle uyuyan insan portreleri yaratıyor.

İranlı sanatçı Maryam Ashkanian ressam ve heykeltıraş olarak tanınıyor. Yastıklar üzerine el dikişiyle resimlenmiş parçalardan oluşan “Sleep Series” (uyku serisi) ile de dünya genelinde ses getirdi.

Maryam Ashkanian, yastıkların yüzeyinde uyuyan insan tasvirleri yaratırken en kaliteli kumaşları kullanmış. Sanatçı, rüyaların kişiyi daha geniş evrenlere götüren birer yolculuk olduğuna inanıyor. Uyuyan portrelerin sahipleri, o eşsiz deneyimi hala yaşamakta olan birer gözlemciyi temsil ediyor. Sanatçıya göre rüya gördüğü sırada birer ikon olarak tasvir edilen insanlar, çevrelerindeki dünyaya kendi haklarındaki en gerçek, en dürüst ipuçlarını veriyor.

2012'de İran'da Gilan Üniversitesi Sanat Fakültesi, Resim Bölümü'nden mezun olan sanatçının çalışmaları uluslararası solo ve grup sergilerinde sanat severlerle buluşmaya devam ediyor.



Görsel: Maryam Ashkanian