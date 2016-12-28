Üşüyen Drone'ların Üzerine Hırka

Olumsuz hava koşullarına gökyüzüne yükselen drone'lar çıplak çıkıp üşümesin, bir hırka giysin.

Drone'lar gökyüzünde çıkıp Dünya'yı daha önce görmediğimiz açılarla görmemizi sağlıyor. Doğal afetlerde, sanat projelerinde, reklam kampanyalarında ve özellikle sinema ile film yapımcılığında yoğun olarak kullanılıyor. Fakat yaz bitti, havalar soğudu. Şimdi gökyüzüne yükselen bu minik taşıtlar Güneş'in sıcaklığıyla havalanamayacak.

Danielle Baskin'in kişisel projesi olan Drone Sweaters, soğuk havalarda uçan drone'lar üşümesin diye kişiye ve drone'a özel hırkalar örüyor. İroniyle gerçekliği bir arada harmanlayan Drone Sweaters, drone'ların çeşitli hava koşullarına karşı dayanıklı olması için farklı katmanlarla geliştirildiğini dile getiriyor. Ancak ağırlık, hız gibi değişkenleri yukarı taşımak için bu katmanları inceltmek veya eksiltmek gerekebiliyor.



Dışarıya çıkarken kıyafetleriniz olmasa nasıl rahatsız olacağınızı tahmin edebilirsiniz, bu durum drone'lar için de geçerlidir, diyen Drone Sweaters hava taşıtınızın ölçülerini alıyor ve özel olarak örüyor. Ağırlıklı olarak yün kullansa da akrilik ve pamuk da etkili alternatif olarak dikkat çekiyormuş. Hediye kartı sayesinde başkasına da armağan edebileceğiniz bu hırkaların fiyatı ise 189 dolar olarak belirlenmiş.

Görsel: Drone Sweaters



