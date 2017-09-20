Usta Ressamların Stillerini Temsil Eden Mimari İllüstrasyonlar

Federico Babina, ARCHIST CLASSIC adlı illüstrasyon serisi, sanat tarihinin dev ressamlarının stilinde bina çizimlerinden oluşuyor.

Kama sutra pozisyonlarını ve masalları temsil eden mimari illüstrasyonlarıyla daha önce çalışmalarına yer verdiğimiz Federico Babina, bu defa ARCHIST CLASSIC başlıklı ressam serisiyle karşımızda.



Önemli ressamların stilinde çizdiği evlerle Babina, sanat tarihi konusunda görsel bir anlatım yaratmış. İllüstrasyonlarda ressamların; renk paletlerine, sık kullandıkları motiflere, fırça izlerine dair ipuçları yer alıyor. Michelangelo ise heykeltıraş yönüyle ele alınmış ve illüstrasyona kullandığı malzeme olan mermer damgasını vurmuş. Leonardo da Vinci’nin ise mucit yönüne daha fazla vurgu yapılmış gibi görünüyor.

27 parçadan oluşan ARCHIST CLASSIC illüstrasyon serisinde; Botticelli, Giotto, Raffaello, Schiele, Matisse, Modigliani, Monet, Basquiat, Kahlo, Caravaggio, Van Eyck, Degas, Gris, Vermeer, Leonardo, Hopper, Klimt, Van Gogh, Ucello, Masaccio, Della Francesca, Chagall, Cézanne, Rembrandt, Vermeer, Michelangelo, De Chiroco, Velazquez gibi sanat tarihinin her aşamasından kült isimlere yer verilmiş.

Görsel: Federico Babina

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