Usain Bolt'un Sanal Zafer Turu

Usain Bolt'un son yarışı şerefine Virgin Media tarafından hazırlanan projeksiyon çalışması, atleti Londra sokaklarında koşarken gösteriyor.

Dünyanın en hızlı insanı olarak anılan Jamaikalı atlet Usain Bolt, 5 Ağustos'ta bireysel koşu kariyerinin son 100 metresini koşarak Dünya Atletizm Şampiyonasını üçüncülükle tamamladı. 2012'den beri Virgin Media'nın marka elçisi olan bu efsanevi atletin jübilesi şerefine Virgin Media; Londra sokaklarında sanal bir zafer turu attırdı.

Virgin Media'nın dünyanın gördüğü en efsanevi atletlerden biri olan Bolt'un son yarışı için hazırladığı #ARunningLegend (Bir Koşu Efsanesi) çalışması, Londra sokaklarına yapılan yansıtma ile Bolt'un bir kez daha Londra'da koşmasını sağlıyor. Bolt son koşusu için hazırlanırken devreye giren bu sanal zafer turu, Londra'nın önemli anıt ve binaları üzerinde Bolt'un gerçek görüntülerini son teknoloji projeksiyonlar aracılığıyla yansıtarak gerçekleştirildi.

Yaratıcı teknoloji ve deneyim tasarım ajansı Curb tarafından hazırlanan çalışma; Usain Bolt'un hızını vurgularken Virgin Media ile olan iş birliğini de kutluyor. Usain Bolt'un efsanevi yeteneklerini onurlandırmak için sıra dışı bir iş yapmak gerektiğini vurgulayan Curb genel müdürü Adam Azor; atletin Londra ile olan ilişkisini simgeleyen bir hikaye yaratmayı amaçladıklarını söylüyor.

Bolt, bu sanal koşusuna İngiltere'nin en büyük Jamaikalı topluluğuna ev sahipliği yapan Brixton'da başlıyor. Start ile birlikte Brixton'un önemli binaları arasında koşan Bolt oradan Londra denince akla gelen simgesel binalardan geçiyor: Tower Bridge ve Tate Modern. Embankment metro istasyonundan sonra 2012'deki altın madalyasını DJ'lik yaparak kutladığı Brick Lane'e ulaşıyor. Sonunda geçtiğimiz yıl 30. yaşını kutladığı Soho'dan geçip, City Hall'da turu tamamlıyor. Böylece, bir koşu süreci içerisinde Usain Bolt'un kariyerine -en azından Londra'daki bölümüne- hızlı bir selam gönderilmiş oluyor.

Görsel: YouTube