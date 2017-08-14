Ünlü Yönetmenlerden Yemek Tarifleri

Yemek sanatçısı ve yönetmen David Ma'nın Food Films serisinde Wes Anderson, Michael Bay, Quentin Tarantino ve Alfonso Cuarón'un filmlerinden ilham alan yemek videoları yer alıyor.

İnternetin kedilerden ve sevimli hayvanlardan sonra en çok izlenen video içeriklerinden birisi de yemek tarifi videolarıdır muhtemelen. O şık sunumları ve akıcı anlatımıyla yemeğin hazırlanışını izlerken yemiş kadar oluruz. Hatta kimi zaman izlediğimizle kalırız ve konuyu mutfağa taşımayız.

Yemek sanatçısı, ticari yönetmen ve sunucu David Ma, Food Film isimli bir seri hazırlayarak yemek tarifi videolarıyla ünlü yönetmenlerin ikonik tekniklerini buluşturdu. Wes Anderson (The Grand Budapest Hotel, Moonrise Kingdom), Michael Bay (Transformers, Pearl Harbor), Quentin Tarantino (Pulp Fiction, Kill Bill) ve Alfonso Cuarón (Gravity, Children of Men) Food Film serisinin konukları oldu. Ve David Ma, bu yönetmenlerin diliyle spagetti, waffle, s'mores, krep gibi basit ve kolay yemekler yaptı.

Videoları izledikçe de David Ma'nın yönetmenlerin hangi filmlerini baz aldığını hissetmek de adeta minik bir oyuna oluveriyor.

Görsel: YouTube, David Ma