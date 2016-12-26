Ünlü Tablolara Hareket Kazandıran Proje

Yasin Arıbuğa'nın ve Kenan Süleymanoğlu'nun ortak projesi Animated Paintings, kült sanat eserlerindeki figürlere ve objelere hareket vererek onları canlandırıyor.

İstanbul'u gezen klasik figürleriyle daha önce Paintings Travel the City adlı projesine yer verdiğimiz Yasin Arıbuğa, bu defa Kenan Süleymanoğlu ile beraber gerçekleştirdiği Animated Paintings (hareketli resimler) projesi ile konuğumuz oluyor.

Projenin yaratıcılarına göre; mağara duvarlarından, Mısır hiyerogliflerine insanlık tarihi boyunca pek çok sanatsal biçimde ve sanatsal akımda o zamanın koşulları ve tekniği çerçevesinde canlandırma çabaları gözlemlenebiliyor. İkiliye göre, Rönesans ve Barok dönemlerinde de, gerçekçi, izlenimci, kübist ve gerçeküstücü akımlarda da hep hareketi yansıtma çabası bulunuyor. Yasin Arıbuğa ve Kenan Süleymanoğlu sanat tarihi boyunca gözlemledikleri bu “haraketi yansıtma çabaları”nı, onlara hissettirdiği öznel etkileri canlandırmaya çalışarak ve yorumlayarak Animated Paintings’i yaratmış.

Hareketli hale getirilen yapıtlar arasında; Vincent van Gogh’un Yıldızlı Gece tablosu (1888), Caravaggio’nun Aziz Thomas’ın Şüpheciliği (1602) ve Judith Holofernes’in Kafasını Keserken (1598-99) adlı Barok tabloları, William-Adolphe Bouguereau imzalı neoklasik Nymphaeum (1878) tablosu, Georges Croegaert imzalı Doğu’nun Düşleri (19. yy) tablosu ve Master of the Holy Blood lakaplı Hollandalı gizemli ressama ait Lucretia’nın Ölümü (1530) tablosu bulunuyor.

Görsel: Animated Paintings