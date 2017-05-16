​Ünlü Şehirlerin Gece Silüetlerini Yansıtan Perdeler

HoleRoll, bir zamanlar güvenlik amaçlı kullanılan karartma perdelerini ev dekorasyon unsuruna dönüştürdü.

Karartma perdeleri; modernleşmiş, desenli versiyonlarıyla git gide popülerleşiyor. Ancak bu perdelerin ortaya çıkış nedeni modadan, trendlerden çok çok farklı. 1939'da İngiltere, düşman hava saldırısı tehdidi nedeniyle zorunlu bir karartmayı yürürlüğe koydu. İnsanlar pencerelerine geceleri siyah pamuktan yapılmış kalın perdeler astılar. Böylece dışarıya bir ışık pırıltısı dahi sızmadı. Araba farlarını dahi küçük parçalarla kapattılar. O yıllarda bu perdelerin sağladığı gizliliği insanlar o kadar sevmişler ki savaş bittikten sonra dahi bu perdeleri asmayı sürdürmüşler.



Özetlemek gerekirse güvenlik ihtiyacıyla ortaya çıkan bir perde daha sonra bir ihtiyacı aşmış ve aksesuar haline gelmiş. Piyasada bulunan karartma perdeleri ekstra sıkı dokumayla kaplı ve UV ışınlarının % 99'unu engelleyebiliyor. Güneş ışığını yakaladıkları için, ısıyı da yakalayabiliyorlar ve kışın ısınma konusunda tasarruf etmenizi sağlıyorlar.

Ukraynalı tasarımcı ekibi HoleRoll, karartma perdelerinin desenlerindeki küçücük detaylarla herhangi bir pencereyi gösterişli bir New York ya da Londra esintili şehir silüetine dönüştürebilen, eve minimum ışık girmesini sağlayan, tasarımlarıyla dikkat çekiyor. Tasarımlarıyla gün ışığında ünlü şehirleri gece manzaralarını yaratmayı başarmışlar.

Görsel: VK, HoleRoll