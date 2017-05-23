Ünlü Film Sahnelerinin Renk Paletleri

Twitter'daki Cinema Palettes, ikonik film karelerini renklerine ayırarak 10 parçalık paletlere dönüştürüyor.

Sinemada renk kullanımı filmin tüm atmosferini, yarattığı duyguyu ve seyrini şekillendiren bir faktör. Işık, kamera, ses, kurgu ve senaryo gibi sinemanın temel değişkenleri altında renk filmin üzerinde büyük bir etkiye sahip. Siyah beyazdan gün ışığında parlayan renklere, mat ve soluk renklerden sadece grinin hüküm sürdüğü filmlere her yapım kendi renkleriyle de hafızamızda iz bırakıyor. Ve hatta bu izi sorgulayan video analiz çalışmaları da popüler kültürün büyük yapımlarından Marvel serisindeki ve son solo Superman filmi Man of Steel'deki renk kullanımını inceleyen çalışmalar da yapıldı. Bu ve benzeri çalışmalar da renklerin sinemadaki etkisini izleyiciye farklı bir açıdan gösteriyor.

Twitter'da Temmuz 2015'ten beri aktif olan Cinema Palettes, sinema tarihine kazınmış kült filmlerden güncel yapımlara uzanan bir yelpazede ikonik sahnelerin 10 öğelik renk paletlerini oluşturuyor. Stanley Kubrick’in Shining'i, Alejandro Iñárritu’nun Revenant'ı, George Miller’ın Mad Max'i ve Katsuhiro Otomo'nun Akira'sı, Hayao Miyazaki'nin Princess Mononoke'sine kadar oldukça geniş bir yelpazede hazırlıyor paletlerini. Twitter hesabının başına gidip yavaş yavaş yukarı yıkarsanız hem bir zaman tüneline girme hem de birkaç saat boyunca filmlerin detaylarında kaybolma şansı yakalıyorsunuz.

Üzücü haber ise hesabın en son Şubat 2016'da yeni tweet atmış ve artık bir anda rafa kalkmış olması. Breakfast at Tiffany's için hazırladığı renk paletinden sonra Neon Cinema isimli yeni projesine yönlendiriyor ve yaratıcı yolculuğuna film sahnelerindeki renklere farklı bir açıdan yaklaşarak üretmeye devam ediyor.

Görsel: Cinema Palettes