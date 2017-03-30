Üniversite Öğrencilerine Festival Ödüllü Reklamcılık ve Pazarlama Yarışması: Brandmarker

Brandmarker, pazarlama ve reklam yarışmalarının kazananlarını yurt dışı gezisi, Brand Week ve Kristal Elma'yla ödüllendiriyor.

Boğaziçi Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Kulübü tarafından organize edilen Brandmarker, 20 yılında etkinlik yapısını biraz değiştirerek üniversite öğrencilerine gerçek hayatta karşılaşacakları bir deneyimi yarışma formatına sunup kazananlarını festival ve yurt dışı biletiyle ödüllendirecek.

Ana sponsorun Volkswagen olduğu ve Bigumigu olarak medya destekçileri arasında yer aldığımız Brandmarker'da yarışmacı ekipler 7 Nisan'a kadar başvurularını yaparak etkinlik içinde yerini alabilir. Bunun ardından yarışmacılar Volkswagen tarafından verilecek olan brief dahilinde belirli bir soruna çözüm üretmeye çalışacak. Pazarlama veya reklam alanından birinde yer alabilecek olan ekipler diğer kategoriyle birlikte çalışarak profesyonel hayattakine paralel bir durumla karşılacaklar.

7 Nisan'da sonlanacak olan ilk başvuru döneminden sonra ekipler ön eleme dönemine girecek. 21 Nisan'da yapılacak duyuru ile finale seçilen 8 reklam ekibi ve 8 pazarlama ekibi açıklanacak. Bunun ardından 8 Mart'ta kadar devam edecek olan süreçle çalışmalar hızlanacak ve finale gelinecek.

Kazanan ekipler ise başta Brand Week Istanbul ve Kristal Elma Yaratıcılık Festivali'ne katılım hakkının yanı sıra yurtdışı gezisi de kazanacak. Bu büyük ödüllerin yanı sıra da birçok teknoloji ve kültür sanat markasından ödüller paylaşılacak.

Brandmarker hakkında detaylı bilgiyi internet sitesinden alabilir, buradan da yarışmaya katılabilirsiniz.

Görsel: Brandmarker