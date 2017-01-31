Ukiyo-e ile Yeniden Yaratılan Anime ve Video Oyun Karakterleri

Jed Henry, Ukiyo-e Heroes projesiyle tutkularını bir araya getirerek kurgusal kahramanları geleneksel Japon sanatı Ukiyo-e ile harmanlıyor.

Japonya, sanat ve kültür alanındaki bilgi birikimiyle batı toplumlarından keskin çizgilerle ayrışarak bambaşka bir dünya yaratıyor. Özellikle 2. Dünya Savaşı sonrası emperyalizmle birlikte batılaşmaya esameleri gözlemlense de kültürsel zenginliğiyle Japonya tamamen asimile olmanın önüne geçiyor. Edo döneminde ortaya çıkan ve ilk eserleri 17. yüzyılda üretilmeye başlanan Ukiyo-e de günümüze kadar yaşamayı başarabilmiş bir Japon resim sanatı. Ukiyo-e'yi özel kılan öğeler arasında ağaç üzerine kazınarak hazırlanan şablonların kağıda basılması yer alıyor. Ve bu haliyle, Ukiyo-e sanat dünyasında özgün bir konuma kavuşuyor.

İllüstratör Jed Henry, Japonya'nın sanat ve kültür zenginliğiyle büyülenmiş bir sanatçı. 2012 yılında Kickstarter'da başlattığı Ukiyo-e Heroes projesi sevdiği şeyleri bir arada harmanlayarak tutkusunu dışarıya vurabileceği bir alan yaratıyor. Animelerdeki ve video oyunlarındaki karakterleri Ukiyo-e'nin çizim disipliniyle yorumluyor. Kimi karakterleri tanımakta ilk bakışta güçlük çektirebilse de gizlediği birkaç ipucuyla hangi karakter olduğunu çıkarabiliyorsunuz.

Henry, 25 yıldır Japonya'da yaşayan ve Japon ahşap oyma sanatında ustalaşmış Dave Bull ile birlikte çalışıyor. Henry, projenin illüstrasyon ve bir nevi Ukiyo-e'leştirme aşamsında üretirken Dave Bull da bu çalışmaları ahşap üzerinde oyarak kalıbını çıkarıyor. Ve ardından bu kalıplarla üretilen eserler Ukiyo-e Heroes internet sitesi üzerinde sergileniyor. Proje Japon kültürünün dünü ile bugünü arasında bağ kurarak tutkuların nasıl form kazanabileceğine de ışık tutuyor.

Dave Bull, Japon ahşap oyma sanatının üretim aşmasını gösteren videolar hazırlıyor. Adeta ahşap oymanın Bob Ross'u diyebileceğimiz Bull'un YouTube kanalında bu sanatın ne kadar detaylı ve sabır dolu olduğunu görebilirsiniz.

Ukiyo-e Heroes'daki kahramanların kaçını ilk bakışta tanıdınız?