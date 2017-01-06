Üçüncü Sınıf Pazarlamacı Parodisiyle İçinizi Isıtacak Barınak Filmi

Furkids Animal Rescue & Shelters'ın yılbaşından hemen önce yayınladığı sahiplenmeye teşvik edici filmi, eski usül pazarlamacı teknikleriyle samimi bir gülümseme bahşediyor.

ABD'nin Georgia eyaletindeki en büyük hayvan kurtarma ve hayvanları uyutmayan barınak Furkids, 23 Aralık'ta yayınladıkları tanıtım filmiyle bir anda büyük ilgi topladı. 2 gün önce Reddit'in anasayfasına düşen film o sırada 35 bin izlenmedeyken şu anda 2,5 milyonu geçmiş durumda.

Filmin sıcak, samimi ve gösterişsiz dili de bu ivmeyi kazanmasında büyük rol oynuyor. Kapı kapı dolaşarak yapılan pazarlama taktikleri, ikonik "Amerikan rüyasındaki satış elemanı" karakterini işleyen film, kedilerle işbirliği yaparak Furkids'i tanıtıyor. Bu satış taktiklerinin bizdeki karşılığı ise en bilinen haliyle "Bu elimde görmüş olduğunuz limon sıkacağı" gibi kalıplaşmış cümlelerle ada vapurlarında karşılaştığımız satış elemanları.

Filmin doğacı, prodüksiyon kalitesi ve amaçları gününüzü renklendirmeye yetecektir. Çünkü bu satış elemanının ağzından böyle sözcükler dökülüyor:

"Tüylü bir kedi mi arıyorsunuz? En tüylüsü burada. Uykucu bir kedi mi arıyorsunuz? Hiç sorun değil! Kuyruktan hoşlanmıyorsunuz? O da barınağımızda var. Bütün kedilerimizin en titiz olduğu şey temizliktir. Aç kedi mi düşünüyorsunuz, o da var?"





Görsel: YouTube