Tüylü Dostlarının Kardan Kopyasını Yapan İnsanlar

Kardan adam yerine tüylü dostlarının kardan heykelini yapmayı tercih eden evcil hayvan sahiplerinin eserleri insanın içini ısıtıyor.

Kardan adama alternatif bir kar heykeli düşünürken çoğumuzun aklına kardan kedi yada köpek yapmak gelmiştir. Bazı hayvan sahipleri ise herhangi bir evcil hayvanın değil, doğrudan hayatlarını paylaştıkları tüylü dostlarının kardan heykelini yapmayı tercih etmiş. Belki dostları için de bahçede duran kardan bir oyun arkadaşı olacağını düşünmüş olabilirler.

Hayvan sahiplerinin heykelleri gerçek ilham kaynaklarına benzetme konusunda ciddi çaba harcadıkları belli ve başarılı da olmuşlar. Kimi boya kullanarak bire bir hayvanın renginde bir kar heykeli yapmış, kimi hayvanın aksesuarlarının benzerini kar heykeline ekleyerek benzerlik sağlamış kimi ise anatomik detaylara özen göstererek içindeki heykeltıraşı gün yüzüne çıkarmış. Fotoğraflar, Lina D. adlı Bored Panda çalışanının çağrısıyla oluşturulan listeye dünyanın dört bir yanındaki hayvan sahipleri tarafından yüklenmiş.



Görsel: Bored Panda