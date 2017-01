Tutkuları Terk Etmeyip Özgürlüğe Koşmak

"Adidas Break Free" bir huzurevinde kalan bir eski bir atletin koşu ayakkabılarını bulması ve o eski kıvılcımı tekrar hissetmesini anlatan bir film.

Alman film okulu Filmakademie Baden-Württemberg'den bir proje filmi: Adidas Break Free. Moldovyalı genç yönetmen Eugen Merher tarafından yazılan, çekilen ve hayata geçirilen film; gerçek bir reklam filmi değil; daha çok reklam dünyasına giriş yapmak isteyen 3. sınıf öğrencisi Merher'in "Adidas müşterim olsa ne yapardım" hayalini yansıtan bir proje (yabancıların "spec commercial" diye adlandırdıkları filmlerden). Ancak film, Adidas'ın ruhuna o kadar uyuyor ki, bunun gerçek bir reklam filmi olmamasına şaşırıyorsunuz.

Sıkıcı ve katı bir huzurevinde geçen film 79 yaşındaki Karl'ın hikayesini anlatıyor. Eski bir atlet olduğunu anladığımız Karl, hiç hayat belirtisi göstermeyen bu huzurevinde mutsuz. Eski Adidas ayakkabılarının tekrar karşısına çıkmasıyla Karl'ın içinde bir şeyler harekete geçiyor, o eski kıvılcım tekrar alevleniyor ve Karl koşuya çıkmaya çalışıyor. Hapisaneyi andıran huzurevi görevlileri tarafından her seferinde durdurulan yaşlı adamın tutkusu, huzurevinde diğer kalanları da heyecanlandırıyor. Onların desteğiyle Karl, özgürlüğüne koşmayı başarıyor.

Özgürleşmeyi, zincirleri kırmayı, harekete geçmeyi ve hayallere koşmayı anlatan reklam filmi; yönetmeninin de ifade ettiği üzere, hikayesiyle pek çok kültleşmiş filme selam yolluyor. "One Flew Over the Cuckoo's Nest" (Guguk Kuşu) filminin sert hemşiresi Nurse Ratched karakterinin benzeri bu filmde de görülüyor. Bunun yanı sıra özellikle koşu planları ve yapamaz diye düşünülen birinin koşmayı başarması Forrest Gump'a bir gönderme niteliğinde.

Film Adidas'ın o eski heyecanı uyandırmasıyla birlikte ayakkabılar veya nesnelerle kurduğumuz duygusal bağı da vurguluyor. Bunun yaparken hiçbir şey için geç olmadığını, yaşımız ne olursa olsun o kıvılcım hala içimizde bir yerlerde durduğunu hatırlatıyor.

Künye:

Reklamveren: Adidas

Reklam Ajansı: Filmakademie Baden-Württemberg, Almanya

Yaratıcı Yönetmen: Eugen Merher

Sanat Yönetmeni: Eugen Merher

Reklam Yazarı: Eugen Merher

Fotoğrafçı: Mortimer Hochberg

Oyuncular: Jens Weisser, Herman Van Ulzen, Anja Karmanski, Hiltrud Hauschke, Daniel Hubertus

Yönetmen / Senaryo: Eugen Merher

Yapımcı: Karli Baumann, Karl Heidelbach

Görüntü Yönetmeni: Mortimer Hochberg

Montaj: Ernst Lattik

Müzik: Alexander Wolf David

Ses Tasarım: Marcus Fass

Ses Kayıt: David Hill

Yapım Tasarım: Nora Brockamp, Julian Dieterich

Görsel Efekt: Tim Markgraf

Makyaj: Sandra Untenberger

Yapım Şirketi: Filmakademie

Görsel: Vimeo