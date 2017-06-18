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Türkiye'den Cyber, Outdoor, Print & Publishing, Promo & Activation Kategorisinde Kısa Listeye Kalan İşler [Cannes Lions 2017]

Cannes Lions ödüllerinde kısa listeye kalan işler açıklanmaya başladı.

Cannes Lions 2017'de büyük ödül için yarışan ve kısa listeye kalmayı başaran işler açıklanmaya başladı. Festivalin 2. gününde Cyber, Glass, Outdoor, PR, Print & Publishing, Promo & Activation kategorilerinin kısa listeleri açıklandı. Bu 6 kategorinin 4'ünde kısa listeye kalmayı başarmış Türkiye'den kampanyalar var. İlk günden kısa listeye kalmayı başaran 14 kampanya ise şunlar:

Cyber

Social Video

Başlık: Narcos
Marka: Netflix
Ajans: 4129GREY Istanbul

Başlık: The Crown
Marka: Netflix
Ajans: 4129GREY Istanbul

Outdoor

Commercial Public Services

Başlık: Balina
Marka: Vodafone
Ajans: Y&R Team Red

Başlık: Atlayış
Marka: Vodafone
Ajans: Y&R Team Red

Başlık: Meteor
Marka: Vodafone
Ajans: Y&R Team Red

Corporate Social Responsibility

Başlık: Peyote
Marka: Land Rover
Ajans: TBWA\Istanbul

Başlık: Ayahuasca
Marka: Land Rover
Ajans: TBWA\Istanbul

Başlık: Carambola
Marka: Land Rover
Ajans: TBWA\Istanbul

Print & Publishing

Home Appliances & Furnishings

Başlık: Playground
Marka: IKEA
Ajans: TBWA\Istanbul

Başlık: Picnic
Marka: IKEA
Ajans: TBWA\Istanbul

Başlık: Fishing
Marka: IKEA
Ajans: TBWA\Istanbul

Commercial Public Services

Başlık: Balina
Marka: Vodafone
Ajans: Y&R Team Red

Başlık: Meteor
Marka: Vodafone
Ajans: Y&R Team Red

Promo & Activation

Launch / Re-launch

Başlık: Ebru Originals
Marka: Netflix
Ajans: 4129GREY Istanbul

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Bigumigu Yazarı
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