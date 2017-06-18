Türkiye'den Cyber, Outdoor, Print & Publishing, Promo & Activation Kategorisinde Kısa Listeye Kalan İşler [Cannes Lions 2017]

Cannes Lions ödüllerinde kısa listeye kalan işler açıklanmaya başladı.

Cannes Lions 2017'de büyük ödül için yarışan ve kısa listeye kalmayı başaran işler açıklanmaya başladı. Festivalin 2. gününde Cyber, Glass, Outdoor, PR, Print & Publishing, Promo & Activation kategorilerinin kısa listeleri açıklandı. Bu 6 kategorinin 4'ünde kısa listeye kalmayı başarmış Türkiye'den kampanyalar var. İlk günden kısa listeye kalmayı başaran 14 kampanya ise şunlar:

Cyber

Social Video

Başlık: Narcos

Marka: Netflix

Ajans: 4129GREY Istanbul

Başlık: The Crown

Marka: Netflix

Ajans: 4129GREY Istanbul



Outdoor

Commercial Public Services

Başlık: Balina

Marka: Vodafone

Ajans: Y&R Team Red

Başlık: Atlayış

Marka: Vodafone

Ajans: Y&R Team Red

Başlık: Meteor

Marka: Vodafone

Ajans: Y&R Team Red

Corporate Social Responsibility



Başlık: Peyote

Marka: Land Rover

Ajans: TBWA\Istanbul

Başlık: Ayahuasca

Marka: Land Rover

Ajans: TBWA\Istanbul

Başlık: Carambola

Marka: Land Rover

Ajans: TBWA\Istanbul

Print & Publishing

Home Appliances & Furnishings



Başlık: Playground

Marka: IKEA

Ajans: TBWA\Istanbul

Başlık: Picnic

Marka: IKEA

Ajans: TBWA\Istanbul

Başlık: Fishing

Marka: IKEA

Ajans: TBWA\Istanbul

Commercial Public Services

Başlık: Balina

Marka: Vodafone

Ajans: Y&R Team Red

Başlık: Meteor

Marka: Vodafone

Ajans: Y&R Team Red

Promo & Activation

Launch / Re-launch

Başlık: Ebru Originals

Marka: Netflix

Ajans: 4129GREY Istanbul