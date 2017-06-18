Türkiye'den Cyber, Outdoor, Print & Publishing, Promo & Activation Kategorisinde Kısa Listeye Kalan İşler [Cannes Lions 2017]
Cannes Lions ödüllerinde kısa listeye kalan işler açıklanmaya başladı.
Akbank ve Bigumigu, 17 -24 Haziran tarihlerinde Cannes Lions'dan bildiriyor.
Cannes Lions haberlerinin tümü için tıklayın..
Cannes Lions 2017'de büyük ödül için yarışan ve kısa listeye kalmayı başaran işler açıklanmaya başladı. Festivalin 2. gününde Cyber, Glass, Outdoor, PR, Print & Publishing, Promo & Activation kategorilerinin kısa listeleri açıklandı. Bu 6 kategorinin 4'ünde kısa listeye kalmayı başarmış Türkiye'den kampanyalar var. İlk günden kısa listeye kalmayı başaran 14 kampanya ise şunlar:
Cyber
Social Video
Pablo, kendi yarattığı karanlıkta kayboluyor. #Narcos #EbruOriginals pic.twitter.com/n5rABiyFKS
— Netflix Türkiye (@netflixturkiye) 28 December 2016
Başlık: Narcos
Marka: Netflix
Ajans: 4129GREY Istanbul
Karmaşayı düzene çevirmek onun kaderi. #TheCrown #EbruOriginals pic.twitter.com/68COjB7WIq
— Netflix Türkiye (@netflixturkiye) 30 December 2016
Başlık: The Crown
Marka: Netflix
Ajans: 4129GREY Istanbul
Outdoor
Commercial Public Services
Başlık: Balina
Marka: Vodafone
Ajans: Y&R Team Red
Başlık: Atlayış
Marka: Vodafone
Ajans: Y&R Team Red
Başlık: Meteor
Marka: Vodafone
Ajans: Y&R Team Red
Corporate Social Responsibility
Başlık: Peyote
Marka: Land Rover
Ajans: TBWA\Istanbul
Başlık: Ayahuasca
Marka: Land Rover
Ajans: TBWA\Istanbul
Başlık: Carambola
Marka: Land Rover
Ajans: TBWA\Istanbul
Print & Publishing
Home Appliances & Furnishings
Başlık: Playground
Marka: IKEA
Ajans: TBWA\Istanbul
Başlık: Picnic
Marka: IKEA
Ajans: TBWA\Istanbul
Başlık: Fishing
Marka: IKEA
Ajans: TBWA\Istanbul
Commercial Public Services
Başlık: Balina
Marka: Vodafone
Ajans: Y&R Team Red
Başlık: Meteor
Marka: Vodafone
Ajans: Y&R Team Red
Promo & Activation
Launch / Re-launch
Suyun üzerinde garip şeyler oluyor. #StrangerThings #EbruOriginals pic.twitter.com/9I84T36ogy
— Netflix Türkiye (@netflixturkiye) 29 December 2016
Başlık: Ebru Originals
Marka: Netflix
Ajans: 4129GREY Istanbul