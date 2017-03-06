Türkiye'deki Girişimcilik Ekosistemi SXSW'te Konuşulacak [SXSW 2017]

Hackquarters'ın kurucusu Kaan Akın, SXSW 2017'deki oturumunda Türkiye'deki girişimcilik ekosistemini ve yurt dışındaki yaratıcımcılar arasındaki ilişkiyi anlatacak.

Türkiye merkezli küresel hizmet veren hızlandırma şirketi Hackquarters'ın kurucusu Kaan Akın, dünyanın en önemli dijital inovasyon festivallerinden SXSW Interacitve'de konuşmacı olarak yer alıyor. Kaan Akın, 10 Mart'ta Hilton Austin'deki salonda yapacağı konuşmayla Türkiye gibi ülkelerdeki girişimcilik ekosistemini anlatacak.

ABD'nin Texas eyaletinin Austin şehrinde düzenlenen SXSW'teki "Developing Startup Ecosystem at Developing Countries” başlıklı oturumu yurt dışındaki yatırımcılara Türkiye gibi az gelişmiş ülkelerdeki girişimcilik ekosisteminin dinamiklerini tanıtmak ve bu ülkelerdeki saklı olan girişimci ruhun da açığa çıkmasına katkı sağlamak.

Avrupa, ABD ve Uzak Doğu gibi keskin kırılmalar yaşayan girişimcilik dünyasına, bu gözde şehir ve ülkelerin dışında da girişimci ruhun nasıl geliştiğini, hangi zorluklarla kendilerini geliştirdiklerini Hackquarters ile edinliği deneyimler eşliğinde aktaracak.

Kaan Akın, aynı zamanda SXSW Accelerator’ın uluslararası danışma kurulunda yer alıyor ve Türkiye'deki girişimlerin Austin'e gitmesine destek oluyor. Kaan Akın, SXSW boyunca ve oturumuyla ilgili bilgileri Twitter hesabından paylaşacak ve etkinlik deneyimini Bigumigu'da yazacak.

Görsel: Kaan Akın