Türkiye'de Yaşanan Göçün Sektör ve Ülkelere Göre Dağılımı

Büyük Göç çalışması, kitle kaynak yöntemiyle yakın geçmişte Türkiye'den yurt dışına yapılan göçü görselleştiriyor.

Türkiye'de uzun yıllardır yaşanan beyin göçü son yıllarda yaşanan olaylar, gündem, yaşam koşulları ve birçok farklı parametreyle birlikte hız kazandı. Yurt dışına yapılan bu göçlerin geçmişten farkı bir anlamda form değiştirmiş olması. Her insanın temel gayesi huzurlu ve mutlu bir yaşam iken doğdukları, anılarını biriktirdikleri, hayatlarını üzerine kurdukları dinamikleri terk ederek başka bir ülkede başka hedeflerin peşinden gidiyorlar.

Büyük Göç çalışması yaşanan bu göçü bir veri görselleştirme projesine dönüştürüyor. Kitle kaynak yöntemiyle toplanan veri Yiğit Güneli, Fatih Erikli, Kemal Soylu tarafından derleniyor ve Hana Kamer tarafından görselleştiriliyor.

Şu anda 1750 kaydın yer aldığı projeye katkıda bulunmak oldukça kolay. Son zamanlarda Türkiye'den göç etmiş ya da edecek olan bir tanıdığınız varsa; sadece isim ve soyisminin baş harflerini, taşındığı şehri ve bulunduğu sektörü buradaki form üzerinden bildirmeniz yeterli.

2016 yılına ait veriye baktığımızda nicel olarak en büyük göçün Bilgi-İşlem (IT) sektöründe çalışanlar tarafından Almanya ve Hollanda'ya yapıldığı görülüyor. İnteraktif tabloyu buradan inceleyebilirsiniz.

Görsel: Büyük Göç