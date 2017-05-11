Türkiye Basketbol Ligi ve 3 Büyük Takıma Arma Tasarımı

İzmir'de yaşayan grafik tasarımcı Hakan Üzülmez, Türkiye Basketbol Ligi'ne ve ligin üç büyük takımına alternatif arma ve logo tasarımı yaptı.

İzmir'de yaşayan ve 2014'te Dokuz Eylül Üniversitesi'ndeki grafik tasarım eğitimini tamamlayan Hakan Üzülmez bitirme projesi olarak Türkiye Basketbol Ligi'ne ve Türkiye'de spor denildiğinde branş fark etmeksizin üç büyük olarak görülen spor kulüplerine basketbola özel arma ve logo tasarımları yaptı.

Hakan Üzülmez'in 2014 yılında yaptığı çalışmalardan sonra Türkiye Basketbol Ligi logosunda revizyon yaparak da tasarımcının iç görüsünde doğru bir noktaya değindiğini göstermiş. Sporun sadece futboldan ibaret algılanmadığı ve farklı branşların da özgün kimliklerinin olduğu farklı diyarlardaki gibi yurdumuzdaki üç büyük takım olarak anılan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray için de basketbol takımlarına özel armalar tasarlamış. 1900'lerin başında kurulan bu kulüplerin basketbol takımları da futbol ile özdeşleşen spor anlayışından sıyrılarak farkındalık yaratmak da bu çalışmaların temelini oluşturuyor.

Görsel: Behance